von Christiane Sahli

Die Unterstützung gemeinnütziger Projekte hat sich der Förderverein für soziale Projekte in der Raumschaft St. Blasien auf die Fahne geschrieben. Am Donnerstag übergab Vorsitzender Winfried Zumkeller eine Spende in Höhe von 1000 Euro an den Vorsitzenden des Fördervereins Hospiz für den Landkreis Waldshut, Dietmar Wieland. Der Förderverein Hospiz unterstützt ein stationäres Hospiz in Tiengen, das in Planung ist und allen Bewohnern udes Landkreises offenstehen wird.

2016 wurde auf Anregung von Landrat Martin Kistler eine Projektgruppe Hospiz gegründet, um eine, wie es der Landrat sagte, echte Versorgungslücke des Landkreises zu schließen. Die Planungen sind inzwischen weit gediehen, Ende 2023 soll das Hospiz in Betrieb genommen werden. Allerdings gibt es eine große Herausforderung: 95 Prozent der Betriebskosten werden von Kranken- und Pflegekassen getragen, fünf Prozent sind nicht gedeckt.

Förderverein fängt Defizit auf

Und da kommt der 2020 gegründete Förderverein Hospiz ins Spiel. Dieser hat das Ziel, das Bertriebskostendefizit aufzufangen. Bei einem Projekt dieser Größe sei mit einem Fehlbetrag zwischen 65.000 und 100.000 Euro zu rechnen, so Wieland. Dem Förderverein mit derzeit rund 200 Mitgliedern gehören mittlerweile ausnahmslos alle Gemeinden des Landkreises Waldshut sowie der Landkreis selber an, sagte der Landrat, in den ersten drei Jahre werde die Finanzierungslücke durch den Landkreis geschlossen.

Von Seiten des Fördervereins für soziale Projekt in der Raumschaft St. Basien sei man immer auf der Suche nach förderungswürdigen Projekten, erklärte Zumkeller zu der Spende. Dabei sei man auf den Förderverein Hospiz gestoßen und habe beschlossen, diesen unterstützen. Und die Hilfe geht über die Spende hinaus: Im Rahmen der Spendenübergabe unterzeichnete Zumkeller auch die Beitrittserklärung seines Vereins zum Förderverein Hospiz.

„Schön, dass unser Hospiz bedacht wird“, zeigte sich Landrat Kistler dankbar für die Spende. Er bezeichnete es als wichtig, dass sich auch die Zivilgesellschaft beteilige. Weitere Informationen zum Förderverein gibt es im Internet (foerderverein-hospiz-landkreiswaldshut.de)