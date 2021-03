von Christiane Sahli

Bereits mehrfach wurde die Einführung des württembergischen Modells für die Berechnung der Kindergartengebühren im Gemeinderat angesprochen. So auch in der Sitzung am Montag. Eine Entscheidung wurde indes vertagt, bis eine erneute Empfehlung der Verbände zur Höhe der Kindergartengebühren vorliegt. Dies wird voraussichtlich im Mai der Fall sein. Die Kindergartengebühren für die Monate Januar und Februar werden erlassen, sofern die Notbetreuung nicht in Anspruch genommen wurde, so der Beschluss des Gremiums.

Über die Einführung des württembergischen Modells für die Berechnung der Kindergartengebühren, bei dem alle Kinder einer Familie unter 18 Jahren bei der Gebührenberechnung berücksichtigt werden, wird schon seit längerem nachgedacht. Bei dem derzeit angewendeten badischen Gebührenmodell finden dagegen nur Kinder einer Familie, die gleichzeitig den Kindergarten besuchen, Berücksichtigung. Angesichts des Kindergartenumbaus und der Corona-Pandemie hatte das Gremium bislang von einer Entscheidung abgesehen.

Familienfreundlicheres Modell

Das württembergische Modell sei familienfreundlicher als das bisherige Gebührenmodell, Familien mit einem oder zwei Kindern zahlten mehr als kinderreiche Familien, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser. Für die Gemeinde ergäben sich aber keine gravierenden Änderungen. Allerdings tue er sich in dieser bewegten Zeit mit Änderungen schwer, räumte der Rathauschef ein.

Er regte an, die Entscheidung zu vertagen, bis im Mai eine neue Empfehlung der Verbände zur Höhe der Elternbeiträge vorliegt. Der Vorschlag wurde gebilligt, nachdem einige Argumente betreffend die Gebührenmodelle vorgetragen worden waren.

Für die Einführung des württembergischen Modells machte sich Monika Grüninger stark. Auch sie bezeichnete dieses Gebührenmodell als gerechter und familienfreundlicher. Bürgermeister Kaiser wies insoweit darauf hin, dass in Häusern nur wenige Familien mit vielen Kindern lebten, lediglich 20 bis 25 Prozent der Familien würden von württembergischen Gebührenmodell tatsächlich begünstigt. Einkindfamilien würden durch das württembergische Modell mit rund 100 Euro Mehrkosten im Monat belastet werden, fuhr er fort.

Peter Schmidt verwies in der Sitzung auf Berechnungen, nach denen Familien mit vier Kindern durch das familienfreundlichere Gebührenmodell in sechs Jahren rund 5000 Euro weniger zu zahlen hätten. Sabine Gruhn gab insoweit zu bedenken, dass man nichts über die finanziellen Hintergründe der Familien wisse. Sie bezeichnete als es zudem als wichtig, die getroffene Entscheidung zu gegebener Zeit detailliert zu kommunizierten und stieß damit auf die Zustimmung ihres Ratskollegen Patrick Bühler. Auch er kann sich, wie er sagte, das württembergische Modell gut vorstellen. Rainer Schwinkendorf ergänzte, es gelte, den Kindergarten für Familien mit mehreren Kindern attraktiv zu machen.