Bereits in der ersten Gemeinderatssitzung des Jahres in Häusern hatte Rechnungsamtsleiter Martin Maurer den Entwurf der Haushaltssatzung für 2021 vorgestellt. Nach der Einarbeitung einiger Änderungen hat das Gremium in seiner jüngsten Sitzung nun den Haushalt beschlossen. Der Gemeinderat hatte die Erstellung eines Masterplans, für den ein Zuschuss von 100 Prozent zur Verfügung steht, beschlossen. Der Haushalt sieht insoweit Erträge und Aufwendungen in Höhe von 50.000 Euro vor.

Berücksichtigt wurden ferner die endgültigen Zahlen der Kostenschätzung betreffend die Sanierung des Bildackerweges, auf der Ausgabenseite 690.000 Euro für den Straßenbau (130.000 Euro mehr als im Entwurf vorgesehen) sowie 445.000 Euro für den Kanalbau (Plus von 75.000 Euro). Erwartet wird ein Investitionszuschuss des Landes von 690.000 Euro.

Kredit höher als zunächst geplant

Vorgesehen ist jetzt eine Kreditaufnahme von 1,845 Millionen Euro (75.000 Euro mehr als im Entwurf vorgesehen). Unter dem Strich sieht der Haushaltsplan im Ergebnishaushalt bei ordentlichen Erträgen von 3,375 Millionen Euro und ordentlichen Aufwendungen von 3,362 Millionen Euro ein Gesamtergebnis von 23.200 Euro vor.

Angesichts der anstehenden Projekte in der Gemeinde (Sanierung Bildacker- und Albtalweg, Anschluss des Gewerbegebietes „Oberlehen“ an das öffentliche Kanalnetz) bezeichnete Bürgermeister Thomas Kaiser 2021 als Jahr mit viel Bewegung und einer hohen Verschuldung. Aber: Die Verschuldung sei mit Blick auf die Projekte gerechtfertigt, erklärte Gemeinderatsmitglied Peter Schmidt.