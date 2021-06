von Christiane Sahli

Es war im Sommer des Jahres 1971, als Rolf Joppich, geboren in Wilhelmshaven und wohnhaft in Singhofen im Rhein-Lahn-Kreis, erstmals mit seiner Familie nach Häusern reiste. Die, wie er sagte, wunderbare Natur hatte es ihm und seiner Familie schnell angetan, er sei begeistert von der Landschaft, aber auch vom Hotel Albtalblick, dem er seither treu ist. Und diese Begeisterung hält nun schon seit 50 Jahren.

Von Häusern aus haben Rolf Joppich und die von ihm geleiteten Reisegruppen den Hoch- und Südschwarzwald erkundet. | Bild: Christa Maier

Aber auch die Nordsee hat für ihn viel Reizvolles. 1980 schloss er sich mit Gleichgesinnten zu einem Club zusammen, aus dem 1992 der Verein „Freunde der südlichen Nordsee“ hervorging, dessen Vorsitzender Joppich seit der Gründung ist. Aber dennoch zog es ihn immer wieder nach Häusern, teilweise sogar mehrmals im Jahr.

Mit 35 Teilnehmern nach Häusern

Den Schwarzwald lernte er dabei zu allen Jahreszeiten kennen. Aber Joppich kam nicht nur mit seiner Familie, er organisierte auch Reisen mit Gruppen, zunächst mit einer Skatgruppe und einer Freizeitsportgruppe Tischtennis, mit acht bis zehn Personen war er dann unterwegs. Und da die Mitglieder des Vereins „Freunde der Nordsee“ nicht nur Freunde der See, sondern auch der Natur sind, standen auch mehrfach achttägige Reisen nach Häusern auf dem Programm. Rund 35 Personen waren jeweils mit von der Partie.

Ausflüge an den Rheinfall

Viel gesehen und erlebt hat Joppich in den vergangenen 50 Jahren im Schwarzwald. Privat und mit den Gruppen standen unter anderem Ausflüge zum Rheinfall in Schaffhausen, zu den Todtnauer Wasserfällen, nach Freiburg, zu einer Käserei in der Region und zahlreiche Wanderungen auf dem Programm. Besonders gerne erinnert sich Joppich an eine nächtliche Schlittenfahrt mit Fackeln und dem Geklingel der Glöckchen der Pferde zurück. Und an einem Silvesterabend war er, als Schornsteinfeger verkleidet, der Glücksbringer für der Hotelgäste.

Freundschaft mit Hoteliersfamilie

Während der vielen Aufenthalte in Häusern haben die Joppichs nicht nur den Schwarzwald kennengelernt, darüber hinaus ist eine freundschaftliche Verbindung zu der Hoteliersfamilie entstanden. Derzeit ist Joppich wieder mit den Nordseefreunden in Häusern. Auf dem Programm standen unter anderem ein Seetag mit Rundfahrten auf Schluch- und Titisee sowie der Besuch eines Kavernenkraftwerkes.

Besondere Auszeichnung

Und Rolf Joppich wurde, nachdem er bereits 1984 die silberne Ehrenurkunde der Gemeinde für langjährige Aufenthalte erhalten hatte, nun eine weitere Ehre zuteil: Im Rahmen eines Schwarzwaldabends mit dem Heimatverein Häusern und musikalischer Unterhaltung im Hotel überreichte ihm Bürgermeister Thomas Kaiser die Urkunde der Gemeinde für 50 Aufenthalte. „Dies ist eine immer bleibende Erinnerung an Häusern“, freute sich Joppich über diese Auszeichnung der besonderen Art.

Gerade in Zeiten, in denen Gäste immer seltener kämen und sich die Dauer des Aufenthaltes verkürze, sei es eine Seltenheit und von besonder Bedeutung, solch treue Gäste wie Rolf Joppich, der vom Schwarzwald so überzeugt sei, dass er auch immer wieder Gruppen mitbringe, begrüßen zu können, sagte Häuserns Bürgermeister Thomas Kaiser.