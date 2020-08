von Cornelia Liebwein

„Vielen, vielen Dank für euer Engagement“, sagte die Vorsitzende des Heimatvereins Häusern, Hedwig Kaiser, zu den geehrten Mitgliedern in der Hauptversammlung im Kur- und Sporthaus. Die Geehrten unterstützen seit vier Jahrzehnten den Verein.

Bei den Montagsmalern

„Die Kindertanzgruppe war ihr immer sehr wichtig“, sagte die Vorsitzende Hedwig Kaiser über Regina Strieberg. Vieles habe sie diesbezüglich organisiert. 1982 bis 1988 war sie Tanzleiterin der Kindertanzgruppe. Sie selbst sei begeisterte Tänzerin und habe viele Termine mit ihrem Ehemann Walter, als er noch Vorsitzender war, wahrgenommen. Beispielsweise sei man mit den Trachtenkindern damals in Baden-Baden bei den Montagsmalern gewesen und habe mit diesem Auftritt im Fernsehen gute Werbung für den Ort gemacht. „Du hast so viel für den Verein getan“, betonte die Vorsitzende, als sie ihr die Ehrennadel in Gold des Heimatvereins Häusern, die Urkunde und ein Geschenk überreichte.

Über Steffi Böhler sagte Hedwig Kaiser: „Sie war Tanzleiterin der Erwachsenentanzgruppe von 1989 bis 1998 und von 2005 bis 2013 zusammen mit Elvira Nuber und hat immer wieder neue Ideen für Tänze und Auftritte.“ Zum Dank erhielt sie vom Verein eine Urkunde und ein Geschenk.

Ebenso dankte sie Susi Kunz für ihre aktive Mitarbeit im Heimatverein. Auch sie erhielt ein Geschenk und eine Urkunde von Hedwig Kaiser. Trotz des weiten Weges von Schlechtnau, wo sie mit ihrer Familie wohnt, sei sie dem Heimatverein in Häusern treu geblieben und komme zu allen Proben und Anlässen. „Sie war von 1999 bis 2004 Mitorganisatorin der Trachtentanzgrupe“, lobte Kaiser. „Aber du hast noch viel mehr für den Verein gemacht, als das, was in unseren Akten steht.“

Nicht anwesende Geehrte

Ebenso 40 Jahre aktiv im Heimatverein dabei sind Hildegard Böhler und Karin Maier, sie konnten aber nicht bei der Hauptversamlung mit der Ehrung anwesend sein. Auch die passiven Mitglieder Claudia Keßler-Rühle, Hildegard Bernauer, das älteste Mitglied des Vereins, Willi Behringer, der bald das 95. Lebensjahr erreicht hat, Manfred Hammelehle und Kurt Rühle traten vor 40 Jahren ein. Sie konnten an dem Abend ebenfalls nicht dabei sein.