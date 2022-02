von Christiane Sahli

Im Jahr 2020 wurde die Frauengemeinschaft Häusern50 Jahre alt, viel haben die Mitglieder seit Gründung der Gemeinschaft geleistet. Nun aber stehen sie vor einem Problem: Bei den in diesem Jahr anstehenden Vorstandswahlen können die Vorstandsposten voraussichtlich nicht mehr besetzt werden, die Auflösung des Vereins droht.

Einsatz für Häusern und soziale Zwecke

Vieles hat sich im Laufe der Jahre bei der Frauengemeinschaft Häusern geändert, eines ist jedoch unverändert: der Einsatz für Belange im Ort und soziale Zwecke. In den Anfangsjahren standen unter anderem Bastelabende, Vorträge, Ausflüge, Kranken- und Geburtstagsbesuche sowie Weihnachtsfeiern auf dem Programm. Später kamen Bewirtungen bei verschiedenen Anlässen, Suppensonntage, Fahrradmärkte, der Frühlingsbrunch, Kochvorführungen, Maiandachten und viele andere Veranstaltungen mehr dazu, berichtet Vorsitzende Monika Kaiser.

Die Corona-Krise bremste auch die Aktivitäten der Frauengemeinschaft Häusern aus, auf Veranstaltungen anlässlich des 50-jährigen Bestehens mussten die Mitglieder verzichten. Im vergangenen Jahr konnten sie immerhin beim Flohmarkt des Schwarzwaldvereins und beim Märchentheater des Vereins „Zeitschleuse“ im Kur- und Sporthaus bewirten.

Von jeher liegen der Frauengemeinschaft Spenden am Herzen, in der vergangenen Jahren kamen unter anderem Bergwachten in der Region, Flugrettung, Kinderkrebshilfe, Menschen, die von Bränden betroffen waren und örtliche Vereine in den Genuss von Zuwendungen. Zuletzt ging eine Spende an die Flutopfer im Ahrtal.

Bereits 2008 droht das Aus

Schon einmal drohte der Gemeinschaft das Aus: Im Jahr 2008 fand sich keine Nachfolgerin für die scheidende Vorsitzende Rosemarie Fromm. So weit kam es aber nicht, denn letztendlich erklärte sich Monika Kaiser bereit, die Verantwortung zu übernehmen. In den ersten beiden Jahre stand ihr Gisela Schmid zur Seite.

Nach 14 Jahren wird sie nun, wie sie bereits vor zwei Jahren angekündigt hatte, ihr Amt als Vorsitzende zur Verfügung stellen, auch Schriftführerin Irene Vogt wird aus dem Vorstand ausscheiden. Eine der Helferinnen will ebenfalls aufhören.

Damit steht die Frauengemeinschaft erneut vor dem gleichen Problem: Bislang ist niemand bereit, die Nachfolge anzutreten. Eine andere Möglichkeit wäre, den Verein künftig mit einem Vorstandsteam aus drei oder vier Frauen, von denen eine die Ansprechpartnerin sein müsste, führen zu lassen, sagt Monika Kaiser. Aber auch für die Konstruktion habe sich bislang niemand bereit erklärt, Verantwortung zu übernehmen.

Neue Mitglieder gesucht

Und nun sucht die Frauengemeinschaft dringend neue Mitglieder, die Freude daran haben, sich als Helferin oder im Vorstandsteam einzubringen, sagt Kaiser. Dabei können natürlich auch neue Ideen und Konzepte eingebracht werden, betonte die langjährige Vorsitzende. Zusammen mit den Mitgliedern hoffe sie, dass sich bis Ende März Interessentinnen bei ihr (Telefon 07672/2125) melden, damit der Vorstand weiter planen kann.

Am 29. April steht dann die Hauptversammlung mit der angesetzten Vorstandswahl an. Sollten sich keine Mitglieder finden, die Verantwortung im Vorstand übernehmen wollen, müsse der Verein aufgelöst werden. Das, so Kaiser, würde dann am 6. Mai geschehen. So weit werde es aber hoffentlich es nicht kommen, sagt sie hoffend, denn das Engagement der Frauengemeinschaft für die Gemeinschaft würde in der Gemeinde sehr fehlen.