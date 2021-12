von Christiane Sahli

In der jüngsten Gemeinderatssitzung sprach sich der Gemeinderat für die Einholung eines entsprechenden Strukturgutachtens aus, nachdem Ralf Mülhaupt (Tillig Ingenieure) die Ziele eines Strukturgutachtens und das weitere Vorgehen erläutert hatte. Die Kosten eines solchen Gutachtens sind zu 50 Prozent förderfähig.

Wasser sei immer ein Thema, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser, in den vergangenen Jahren habe man viel in Leitungen investiert. Aber: Der Schuh drücke bei der Wasserversorgung mit den 13 Quellen, zwei davon bezeichnete der Rathauschef als schwach. Er wies ferner auf den Sanierungsbedarf des Hochbehälters Nord und die eventuell erforderliche Neufassung von Quellen hin. Und noch etwas: Heute beziehe man, anders als früher, rund sechs Kubikmeter Wasser täglich aus der Gruppenwasserversorgung Höchenschwanderberg, so Bürgermeister Kaiser.

Wenn man die Trinkwasserversorgung unter die Lupe nehmen wolle, sei ein Strukturgutachten sinnvoll, zeigte Mülhaupt auf. Als Ziele eines solchen Gutachtens nannte er unter anderem die Wasserversorgung, nicht zuletzt in Hinblick auf die Schüttmengen der Quellen, die einwandfreie Wasserqualität, Nutzung der örtlichen Wasservorkommen, Erhöhung der Versorgungssicherheit, Betriebsoptimierung und Wirtschaftlichkeit sowie kostendeckende Gebühren und nachhaltige Maßnahmen. Darüber hinaus wird in dem Strukturgutachten der Handlungsbedarf erhoben, dabei geht es unter anderem um die Bevölkerungsentwicklung in den kommenden 20 bis 30 Jahren, die Quellen, Maßnahmen zur Sicherung von Gewinnungsgebieten, notwendige Sanierungsmaßnahmen und die Versorgungssicherheit. Aufgrund der Untersuchungen folgt eine Handlungsempfehlung mit Kostenschätzung, Vor- und Nachteilen, erläuterte der Ingenieur.

Die Kosten könne er nur aufgrund von Erfahrungen schätzen, erklärte Mülhaupt auf Frage aus dem Gremium, grob geschätzt müsse man mit Kosten von 12.000 bis 15.000 Euro rechnen. Wichtig sei die Abstimmung mit den zuständigen Behörden und die Stellung eines – nicht fristgebundenen – Antrages auf ein Strukturgutachten, die entsprechenden Kosten sind zu 50 Prozent förderfähig. Es sei davon auszugehen, dass für zukünftige Zuschüsse ein Strukturgutachten erforderlich sein werde, betonte Mülhaupt ausdrücklich. Als strukturfördernd anerkannte Maßnahmen seien dann auch automatisch zuschussfähig.

Um eine Handlungsleitlinie für die nächsten 20 Jahre zu bekommen, sei ein Strukturgutachten sehr sinnvoll, sagte Peter Schmidt. Wasser sei wichtig, stimmte ihm Rainer Schwinkendorf zu, sparen sei der falsche Weg. So sah es das ganze Gremium. Die Verwaltung wird sich in Abstimmung mit den Behörden, um sein Strukturgutachten bemühen, gegebenenfalls könne man dies im kommenden Jahr angehen, so der Bürgermeister.