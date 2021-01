von Christiane Sahli

Die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Kurbetriebe standen in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Häusern zur Diskussion. Anders als im Erfolgsplan für die Wasserversorgung werden im Erfolgsplan für die Kurbetriebe rote Zahlen geschrieben. Ein Defizit in allen Bereichen weist der Erfolgsplan für die Kurbetriebe aus (Kurverwaltung: 112.000 Euro, Kur- und Sporthaus: 54.000 Euro, Skilift: 14.880 Euro). Auch wenn im Vorjahr die Übernachtungszahlen coronabedingt stark rückläufig waren, rechnet Kämmerer Martin Maurer wie im Vorjahr in Sachen Kurbetriebe mit Umsatzerlösen (Kurtaxe, Bettengeld, Fremdenverkehrsabgabe Gewerbebetriebe) von knapp 160.000 Euro.

Monika Grüninger regte eine Erhöhung der Kurtaxe an. Darüber könne man reden, erklärte Bürgermeister Thomas Kaiser, bezeichnete die derzeitige Kurtaxe allerdings als realistisch. Sorgen bereitet derzeit das Kur- und Sporthaus, dessen Dach sanierungsbedürftig ist. Aber man hoffe nach wie vor auf Zuschüsse, so der Rathauschef.

Die Skilifte

Was den Skilift betrifft, wurde eine Vermietung des Skiliftes wie in anderen Gemeinden angeregt. Dagegen sprach sich der Rathauschef aus und wies darauf hin, dass sich die bislang vermieteten Skilifte in Privatbesitz befinden. Die Gemeinden in der Region würden derzeit von der Vermietung gemeindeeigener Liftanlagen absehen, es gelte, sich solidarisch zu zeigen.

Gebühren werden steigen

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung weist ein Plus von 1900 Euro aus. In diesem Jahr sollen die Gebühren für Wasser und Abwasser konstant bleiben, 2022 werde man aber um eine Gebührenerhöhung nicht umhinkommen, kündigte Kaiser an. Die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe sollen wie die Haushaltssatzung am 25. Januar verabschiedet werden.