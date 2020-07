von Claudia Renk

„60 Johr am ummegumpe. Mir machet Party un lönn üs itt lumpe“, so lautete das Motto der Hüsemer Hase zur ihrem 60-jährigen Bestehen. Lumpen ließ sich die Narrenzunft auch nicht bei ihrer Spende an Caritas YoungCare Hochrhein, ein Kranken- und Intensivpflegedienst für Kinder und Jugendliche. Einen Scheck über 3000 Euro überreichten der stellvertretende Zunftmeister Edis Guran, Kassierer Alex Zumkeller und Heike Schupp an Peter Schwander und Sangita Vetter von der Caritas. Die Spende setzt sich zusammen aus Einnahmen vom Zunftmeisterempfang, Gastgeschenken der Vereine, die am Jubiläum teilgenommen haben, sowie spenden der bewirtenden Vereine, von Firmen und Privatleuten.

Entstanden, so berichtete Peter Schwander, ist der Pflegedienst aufgrund einer Anfrage der Kinderklinik Siegen, aus der ein kleiner Junge, der einen schweren Unfall hatte, wieder nach Hause in seine Familie sollte. Er benötigte aber noch intensive Pflege, sodass ein Angebot organisiert wurde.

2014 entschied dann die Caritas, den Pflegedienst als eigene Einrichtung aufzubauen. Die 13 Mitarbeiter betreuen neun junge Patienten, die zum Teil dauerhaft beatmet werden müssen. Bis zu acht Stunden sind die Pflegekräfte in den Familien, begleiten ihre Schützlinge auch in den Kindergarten oder zur Schule. Bei anderen Familien übernehmen die Pfleger nur die Nachtwachen für die schwer kranken Kinder, damit die Eltern sich erholen können.

„Wir haben Kinder gehabt, die wieder selbstständig sein konnten, andere begleiten wir bis in den Tod“, machte Peter Schwander bei der Spendenübergabe die enorme Leistung der Pflegekräfte deutlich. Die Spende, so verriet er, soll in Fortbildungen für die Mitarbeiter fließen. Es gebe sehr wenige Kinderkrankenschwestern oder -pfleger, sodass der Pflegedienst froh sei über Kräfte, die Erfahrung in der Intensivpflege haben. Diese bilde er dann auf eigene Kosten für die Arbeit mit den jungen Patienten aus. Angedacht sei außerdem, auch Angebote für die Geschwisterkinder zu entwickeln, die oft neben ihren pflegebedürftigen Brüdern oder Schwestern zu kurz kommen.