von Christiane Sahli

Der Ramadan, der Fastenmonat der Muslime und eine der fünf Säulen des Islams, hat am 12. April begonnen. Aber was ist der Grund für das Fasten und welche Regeln gilt es, zu beachten? Anhand der Geschichte zweier Freundinnen erklärte Muslima Arzu Aktas, deren Kinder den Kindergarten in Häusern besuchen, anschaulich vieles rund um das Thema Ramadan und erinnerte sich an die Fastenzeit in ihrer Kindheit in der Türkei.

Betül und Nele sind Freundinnen. Von Ramadan hat Nele schon so einiges gehört und möchte nun von ihrer Freundin Näheres wissen. So beginnt die Geschichte, die Arzu Aktas den Vorschülern erzählte. „Was heißt eigentlich fasten?“, möchte eines der Kindergartenkinder wissen. Eine Frage, die auch Nele stellt. Aber bevor sie auf diese Frage einging, erklärte Arzu Aktas den Kindern, dass Ramadan bei Neumond beginnt und 30 Tage später endet. Einen festen Termin wie etwa Weihnachten gibt es für den Fastenmonat nicht, der Beginn verschiebt sich jedes Jahr um zehn Tage nach vorn.

Das Fasten

Während des Ramadan wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gefastet, in dieser Zeit darf weder etwas gegessen noch etwas getrunken werden, erfahren Nele und die Kindergartenkinder. Das gilt aber nicht für Kinder, alte und kranke Menschen. Und für Schwangere, weiß eine Vorschülern, „das hat mir Mama erzählt“. Fasten sollten Jugendliche aber erst ab etwa 14 Jahren, sagte Arzu Aktas.

Bilder illustrierten die Geschichte, die Arzu Aktas den Kinder erzählte. | Bild: Christiane Sahli

Während des Ramadan wird vor Sonnenaufgang aufgestanden und ausgiebig gefrühstückt, Nele darf dies in der Familie ihrer Freundin miterleben. In der Türkei seien früher Trommler durch die Straßen gelaufen, um die Menschen rechtzeitig zu wecken, erinnerte sich Arzu Aktas. Und für die Kinder sei es spannend gewesen, in der Nacht aufzustehen. Aber warum wird überhaupt gefastet? Es gelte, mit den Menschen zu fühlen, die nicht so viel Geld für Essen haben, erklärte Arzu Aktas. Und Allah wolle, dass die Menschen gute Taten vollbrächten, teilten und nicht stritten, fuhr sie fort. „So wie wir es mit Weihnachten im Schuhkarton gemacht haben“, stellte eines der Kinder zum Thema Teilen fest.

Das Fastenbrechen

Betül und Nele versuchen nun, das Fasten auch einmal auszuprobieren. Und sie haben sich vorgenommen, niemanden auszugrenzen, hilfsbereit zu sein und nicht zu streiten. Aber je weiter der Tag fortschreitet, desto größer wird der Hunger und das Bedürfnis nach Süßigkeiten. „Wenn man den ganzen Tag nicht essen kann, hat man noch mehr Lust darauf“, weiß Arzu Aktas. Am Abend steht das Fastenbrechen an, nach Sonnenuntergang kommt die ganze Familie zu einem reichhaltigen Essen zusammen. Zuvor werden, so ist es Tradition, Datteln gereicht. Vor und nach dem Essen wird gebetet, Nele und ihre Eltern, die auch eingeladen wurden, begleiten Betül und ihren Vater in die Moschee. Das Essen in der Fastenzeit sei eine der Gelegenheiten gewesen, bei der man sicher sein konnte, dass beide Eltern da seien, erzählt Arzu Aktas rückblickend.

Das Zuckerfest

Nach 30 Tagen steht das Zuckerfest an, mit dem die Muslime drei Tage lang das Ende des Ramadan begehen. Zuckerfest heißt es deshalb, weil es neben Geschenken auch viele Süßigkeiten gibt, erklärte Arzu Aktas. Man ziehe sich am Festmorgen schick an, besuche die Großeltern und gratuliere ihnen zum Ende des Ramadan. In der Türkei seien die Kinder früher von Haus zu Haus gegangen und hätten Bonbons und Münzen geschenkt bekommen, erinnerte sie sich.

Festhalten an den Wurzeln

Eine Erfahrung hat Arzu Aktas inzwischen gemacht: In der Türkei werde an Ramadan immer weniger gefastet, in Deutschland nehme das Fasten dagegen zu. Und sie hat eine Vermutung: Das Fasten der in Deutschland lebenden Muslime bedeute ein Festhalten an den eigenen Wurzeln.

Parallelen zu Ostern und Pfingsten

Auch von einem anderen festlichen Ereignis im Jahresverlauf berichtete Arzu Aktas: Dem Opferfest. Dieses sei ein Fest des Teilens, es werde ein Tier, meist ein Rind, geschlachtet und in sieben Teile geteilt. Sechs Teile würden verschenkt, eines behalte die Familie für sich. Das Opferfest findet 40 Tage nach Ramadan statt, insoweit zog die Muslima Parallelen zu Ostern und Pfingsten. „Die Religionen sind gar nicht so verschieden“, fasste sie zusammen. Zwar ist die Zeit für das Zuckerfest noch nicht gekommen, aber Arzu Aktas hatte trotzdem etwas Süßes für die Kinder mitgebracht, die sich sehr über die liebevoll mit Zuckerperlen dekorierten Muffins freuten.