Die Corona-Pandemie und der Lockdown führen bei vielen Menschen zu seelischen Belastungen. Dies gilt umso mehr für Menschen jedes Alters, die auch ohne Corona unter psychischen Schwierigkeiten leiden. Die aktuelle Situation führt für viele von ihnen zu einer Verschärfung ihrer Probleme, für einige wenige bringt der Lockdown aber auch eine Entlastung. Dies berichten der St. Blasier Kinder- und Jugendpsychologe Klaus Leppert und die Psychotherapeutin Monika Grüninger aus Häusern.

Als niedergelassener Kinder- und Jugendlichentherapeut arbeitet Klaus Leppert mit Kindern und Jugendlichen vom Kindergarten- bis zum jungen Erwachsenenalter. Insbesondere schwache Schüler tun sich schwer mit dem Fernunterricht, sagt er. Nicht nur das selbstständige Erledigen der Aufgaben und deren rechtzeitige Abgabe falle ihnen schwer, sondern auch das Einhalten von Arbeitszeiten. Und auch die Versorgung zu Hause sei oft nicht wirklich ausreichend, wodurch wiederum das selbstständige Lernen leide.

Aber auch gute Schüler hätten zunehmend mit der Situation zu kämpfen, mehr als die Hälfte aller Schüler würde lieber zur Schule gehen, als zu Hause zu arbeiten, so Leppert. Und die Kinder und Jugendlichen, die ohnehin schon seelische Probleme hätten, zögen sich mehr und mehr zurück, was zu einer zusätzlichen Belastung führe.

Wetter macht schlechte Laune

Dazu komme die Wetterlage, die Lustlosigkeit, Gleichgültigkeit und das Gefühl, mit seinem Leben nichts anfangen zu können, steigere. Es entstehe eine latente Unzufriedenheit und Gereiztheit, sagt Leppert. Es sei zudem eine Tendenz erkennbar, dass seelisch Erkrankte die derzeitige Situation mangels Bewältigungsmöglichkeiten als eine dunkle Bedrohungslage empfänden, erläutert er.

Patienten im Alter zwischen zwölf und 81 Jahren behandelt die in Häusern lebende Psychotherapeutin Monika Grüninger in ihrer Praxis in Waldshut. Während des ersten Lockdowns hätte etwa ein Drittel der Patienten ihre Termine, unter anderem wegen Kinderbetreuung oder Bedenken, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, abgesagt. Derzeit kämen die Patienten aber wieder in die Praxis, obwohl sie Videosprechstunden anbiete, so Monika Grüninger. Auch habe sie mehr Patienten angenommen, es habe viele Neuanmeldungen gegeben.

Ein kleiner Trost

Als Probleme nennt die Psychotherapeutin die Einsamkeit, unter der gerade Alleinstehende litten. Der Lockdown habe deren Situation verschärft, denn sie sähen keine Wege mehr aus der Einsamkeit. Gerade die Weihnachtstage seien eine kritische Zeit für psychisch Erkrankte. Im vergangenen Jahr sei aber die Tatsache, dass viele Menschen coronabedingt an den Festtagen alleine waren, für viele Einsame ein Trost gewesen.

Bestätigung für Ängste

Die derzeitige Situation bezeichnet Monika Grüninger für Zwangserkrankte mit Angst vor Bakterien als katastrophal, sie vermieden jeden Kontakt, kämen nicht mehr in die Therapie und sähen sich in ihrer Zwangsstörung, die teilweise noch verstärkt werde, auch noch bestätigt.

Entspannter zu Hause

Für einige Menschen hat der Lockdown aber auch positive Seiten. Gerade Jugendliche, die unter Mobbing oder einer Schulphobie litten, seien durch das Homeschooling regelrecht aufgeblüht, erklärt die Psychotherapeutin. Und eine weitere Erfahrung hat sie gemacht: Ältere Menschen, die noch selbstständig lebten, sähen die Situation gelassener, da sie in ihrem langen Leben schon so manche Krise gemeistert hätten.

Hindernisse für die Arbeit

„Die Arbeit als Therapeutin ist schwieriger geworden“, sagt Monika Grüninger. Faktoren seien nicht nur die Einhaltung der Hygieneregeln und die Angst vor einer Infektion. Gerade auch in Sachen soziales Kompetenzprogramm, bei dem sich die Patienten beispielsweise in einem Geschäft beraten lassen sollen, gebe es erhebliche Einschränkungen.

Tipps

Wie kommt man nun aber am besten durch die Krise? Monika Grüninger hat einige Tipps parat: Eine geregelte Tagesstruktur, Bewegung, gesunde Ernährung und, da sich wegen wegfallender Verpflichtungen Freiräume ergeben, an alte Hobbys anknüpfen oder neue Hobbys suchen. Es gelte, die Krise als Chance zu sehen, so die Psychotherapeutin aus Häusern.