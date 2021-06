von Christiane Sahli

Trotz Corona-Krise in die Selbstständigkeit starten erfordert Mut. Christine Arunasalam hat den Schritt gewagt und im November 2020 ihr Bastellädele „tinus kreativ“ in Häusern eröffnet. Nach wochenlanger coronabedingter Schließung kann auch sie nun wieder die Türen öffnen. Neben Wolle und Bastelmaterialien bietet sie Kurse in Bastel- und Handarbeitstechniken sowie ein offenes Atelier, die „Kreativ-Küche“ an.

Schon von klein auf beschäftigte sich Christine Arunasalam mit Handarbeiten und Bastelarbeiten, mit sechs Jahren begann sie zu häkeln und später zu stricken. In der Schule war Kunst ihr Wahlpflichtfach, in dem sie die Bestnote erreichte. Im Laufe der Zeit beschäftigte sie sich zudem mit Töpfern, Emaillearbeiten, Seidenmalerei, Knüpfen und vielem mehr. In ihrem Beruf als Zahntechnikerin und Qualitätsassistentin kamen ihr ihre handwerklichen und künstlerischen Fähigkeiten sehr zugute. Neben ihrem Beruf beriet und begleitete Christine Arunasalam über 30 Jahre lang ehrenamtlich Erzieher, Jugendgruppenleiter und Privatpersonen bei ihren kreativen Projekten.

Schon länger hatte sich Christine Arunasalam mit dem Gedanken beschäftigt, ihre kreativen und künstlerischen Fähigkeiten zu ihrem Beruf zu machen. Nach einem Burnout fiel dann die Entscheidung, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. Im Mai begann sie trotz der Corona-Krise mit konkreten Planungen.

Sie habe lange hin und her überlegt, sei aber damals angesichts der sinkenden Infiziertenzahlen davon ausgegangen, dass der Einzelhandel geöffnet bleiben könne. In Häusern fand sie Räumlichkeiten die ihr, die bislang in Freiburg lebte, sofort zusagten. Und auch im Schwarzwald fühlt sie sich wohl. „Hier oben ist es für mich wie Klein-Norwegen“, sagte sie in Erinnerung an die neun Jahre, die sie in dem skandinavischen Land verbracht hat. Nach der Renovierung eröffnete Christine Arunasalam am 28. November ihr Bastelgeschäft. Doch nach nur zwei Wochen kam der nächste Lockdown. Nun kann es aber wieder losgehen.

In ihrem Laden gibt es Wolle und Filzwolle und das entsprechende Zubehör zum Stricken und Nähen, Farben fürs Malen und Zeichnen, darunter auch Porzellan- und Seidenfarben, Holz für Brandmalerei, Jonglageartikel und einiges mehr. Selbstgemachtes aus Baumwolle, etwa gestrickte Spüllappen, wie sie in Norwegen sehr beliebt sind, bietet Christine Arunasalam ebenfalls an und nimmt Auftragsarbeiten an, etwa für Kindergärten. Artikel von Kleinkünstlern aus der Region nimmt sie gerne in Kommission.

Lernen, wie man strickt und bastelt

Ihr Riesenrepertoire an Techniken möchte Christine Arunasalam weitergeben. Daher plant sie Kurse in verschiedenen Bastel- und Handarbeitstechniken, etwa Häkeln und Stricken für Anfänger oder Sockenstricken.

Während der Pfingstferien hatten Kinder und Jugendliche in zweieinhalbstündigen Workshops täglich die Möglichkeit, sich in Brandmalerei, Nadelfilzen und Basteln mit Perlen zu versuchen. Das offene Atelier, die „Kreativ-Küche“ bietet Handarbeits- und Bastelfreunden die Möglichkeit, sich zu treffen und auszutauschen, auch selbst tätig zu werden und dabei Farben und Werkzeuge auszuprobieren, ohne gleich eigenes Material kaufen zu müssen, erklärte Christine Arusasalam.

Zudem plant sie ein offenes Strickcafé und offenes Basteln für Kinder, das mittwochs in 14-tägigem Wechsel stattfinden soll. Außerdem begleitet sie Projekte, etwa von Kindergärten, Schulen Hotels oder Privatpersonen, von der Ideenfindung über die Materialauswahl bis zur Durchführung.

Etwas Gutes kann die Geschäftsfrau der Corona-Krise trotz aller Widrigkeiten abgewinnen: Die Kreativität der Menschen habe zugenommen, es werde sehr viel mehr gebastelt und gehandarbeitet.