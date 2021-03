von Christiane Sahli

Ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem Nahwärmenetz in der Gemeinde Häusern ist getan: In der jüngsten Gemeinderatssitzung befürwortete das Gremium den Wegenutzungsvertrag mit der Firma Solarcomplex, die das Wärmenetz betreiben wird. Bene Müller, Vorstand des Unternehmens, erläuterte die Eckpunkte des Vertrages mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einer jährlichen Wegenutzungsentschädigung von einem Prozent der Wärmenutzungsentgelte.

Recht weit fortgeschritten sei man mit dem Projekt Nahwärmeversorgung in der Gemeinde Häusern, sagte Bene Müller. Und Bürgermeister Thomas Kaiser ergänzte, immer wieder gingen weitere Verträge ein. Hieb­arbeiten am Standort der Nahwärmezentrale, deren Kosten das Unternehmen trägt, wurden inzwischen ausgeführt, fuhr der Bürgermeister fort.

Müller erläuterte die Eckpunkte des Wegenutzungsvertrages. Zugrunde gelegt wurden dabei Verträge, die Solarcomplex bereits mit anderen Gemeinden abgeschlossen hat. Eine längere Laufzeit als von 20 Jahren sei nicht zulässig, erläuterte er. Eine Verlängerung des Vertrages oder der Neuabschluss eines weiteren Wegenutzungsvertrages seien jedoch möglich.

Da das Nahwärmenetz, so Müller, eine Lebensdauer von rund 50 Jahren hat, sieht der Vertrag für den Fall der Nichtverlängerung Varianten für die Nutzung der Anlage nach Vertragsablauf vor. Die Gemeinde kann die Wärmeversorgungsleitungen entweder selbst erwerben, wozu aber keine Pflicht besteht, oder das Erwerbsrecht an einen Dritten abtreten. Bei einem Verkauf ist dem Unternehmen Solarcomplex der Wert der Versorgungsleitungen zu erstatten. Falls weder eine Verlängerung vereinbart noch die Gemeinde oder ein Dritter die Versorgungsleitungen erwirbt, verlängert sich der Vertrag um fünf Jahre zu den bisherigen Vertragsbedingungen, erfuhren die Gemeinderatsmitglieder.

Ein wichtiger Punkt für die Gemeinde ist die Wegenutzungsentschädigung. Insoweit sieht der Vertrag eine Nutzungsentschädigung von einem Prozent der abgerechneten Wärmelieferungsentgelte vor, wobei die erstmalige Abrechnung im Jahr 2025 für das Vorjahr stattfindet. Üblich seien in anderen Gemeinden Nutzungsentschädigungen zwischen Null und drei Prozent, eine Nutzungsentschädigung von mehr als drei Prozent käme auch bei der Nutzung fossiler Energien nicht vor, erklärte Müller. Vorgesehen ist ferner die vorrangige Nutzung von Holz aus dem gemeindeeigenen Wald oder aus der Gemarkung Häusern, sofern dieses zu marktüblichen Konditionen angeboten wird.

Gemeinderat Peter Schmidt regte eine redaktionelle Änderung des Vertrages dahingehend an, dass der mehrfach verwendete Begriff „Konzession“ gestrichen wird. Denn, so seine Begründung, die bisherigen konzessionsrechtlichen Regelungen seien auf Wärmenetze nicht anwendbar. Auch Gemeinderatskollegin Monika Schwinkendorf hatte noch Änderungswünsche, betreffend die Präambel des Vertrages. Der Passus, dass der Aspekt regionaler Kreislaufwirtschaft gestärkt werde und sich Bürger von Häusern an der Solarcomplex AG wirtschaftlich beteiligen könnten und dadurch Miteigentümer des Häuserner Energiesystems würden, wurde gestrichen.

Der Vertrag ist der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Waldshut vorzulegen. Thomas Kaiser erklärte auf die Frage von Peter Schmidt, dies sei bereits geschehen. Bei einer Enthaltung sprach sich das Gremium für den Abschluss des vorgelegten Vertrages aus.