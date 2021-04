von Christiane Sahli

Der Ausbau des Albtalwegs in Häusern ist bereits seit Längerem eine beschlossene Sache. Im August soll nun der Startschuss für die Bauarbeiten fallen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montag vergab das Gremium nun den Auftrag an die Firma Wolfram Staller aus Grafenhausen. Die Auftragssumme liegt mit rund 545.600 Euro um 18 Prozent unter der Kostenberechnung des Planers.

In diesem Jahr soll es mit der Sanierung des Albtalweges in der Gemeinde Häusern losgehen, geplant war eine Bauzeit vom Mai bis Oktober, entsprechend erfolgte auch die Ausschreibung. Fünf Angebote waren danach eingegangen, die Firma Wolfram Staller hatte das zweitgünstigste Angebot abgegeben. In Ergänzung des Hauptangebotes hatte die Firma aber auch ein Nebenangebot abgegeben mit einer veränderten Bauzeit, nämlich von August 2021 bis März 2022 und einer Angebotssumme von rund 545.600 Euro, was einem Preisnachlass von sechs Prozent entspricht.

Nebenangebot günstiger

Dieses Nebenangebot erwies sich als das günstigste Angebot und liegt 18 Prozent unter der Kostenschätzung der Planer von Tillig Ingenieure, die den Aufwand mit 664.000 Euro kalkulierten. Im Vergleich zum zweitgünstigsten Angebot bedeutet dieses Nebenangebot eine Kostenersparnis von rund 20.000 Euro für die Gemeinde. Das Planungsbüro hatte die Beauftragung der Firma Staller deshalb empfohlen.

Bedenken wurden im Gremium allerdings laut, da geplant war, die Arbeiten während der coronabedingten Schließung des an den Albtalweg angrenzenden Hotels „Albtalblick“ zu beginnen. Aber letztlich entschloss sich das Gremium dann doch einstimmig, auf das um 20.000 Euro günstigere Nebenangebot zu setzen.

Was die derzeit steigenden Preise auf dem Bausektor betrifft, wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Nebenangebot in Form eines Einheitspreises angegeben wurde. Bei den Sanierungsarbeiten werden auch Leerrohre für einen eventuellen Breitbandausbau mitverlegt.