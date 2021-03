von Christiane Sahli

Die Änderung des Bebauungsplans „Häusern Nord“, mit der die Voraussetzungen für den Bau von zwei Wohnhäusern mit jeweils acht Wohnungen geschaffen werden soll, ist unter Dach und Fach. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat das Gremium die Bebauungsplanänderung als Satzung beschlossen, nachdem die Bedenken mehrerer Anwohner zurückgewiesen worden waren.

Das Vorhaben

Auf einem Grundstück am Blasiwaldweg sollen zwei Wohnhäuser mit jeweils acht Wohnungen und einer Tiefgarage entstehen. Um das Projekt wie geplant verwirklichen zu können, muss der durch das Grundstück verlaufende Moosbach verlegt und das Baufenster geringfügig erweitert werden. Es handele sich um eine typische Maßnahme der Innenentwicklung, sagte Planer Till Fleischer in der Gemeinderatssitzung.

Häusern Am Blasiwaldweg sollen zwei Mehrfamilienhäuser mit 16 Wohnungen entstehen Das könnte Sie auch interessieren

Vonseiten der Bürger wurden einige Bedenken gegen das Vorhaben vorgetragen. Mehrere Bürger befürchten eine Zunahme des Verkehrsaufkommens, das für die Anwohner als sehr belastend bezeichnet wurde. Schon jetzt sei die Belastung insbesondere im Sommer durch den Verkehr von und zu den Freizeitanlagen (nahe der Wittlisberger Kapelle) hoch. Diese Argumente wurden nicht nur schriftlich, sondern auch vehement persönlich im Rahmen der Bürgerfrageviertelstunde vorgetragen.

Verkehr kein Ausschlusskriterium

Das Verkehrsaufkommen sie für die Anwohner lästig, könne aber der Bebauung nicht entgegengehalten werden, sagte Fleischer. Der Blasiwaldweg sei eine öffentliche Straße und diene auch der Erschließung der anliegenden Grundstücke, fuhr er fort. Der daraus entstehende Wohngebietsverkehr sei, unabhängig von der Zahl der Wohnungen, hinzunehmen.

Für die Realisierung eines Bauvorhabens muss der Moosbach in der Gemeinde Häusern verlegt werden, der Lageplan zeigt den neuen Verlauf. | Bild: Repro: Christiane Sahli

Ferner wurde als Argument gegen das Bauvorhaben ins Feld geführt, es führe zu einer „städtebaulichen Spannungszone“, die dem dörflichen Charakter der Gemeinde Häusern abträglich sei, das Ortsbild werde beeinträchtigt. Auch dies sah Planer Till Fleischer anderes. Im Gegenteil, die Schließung der Baulücke habe eher positive Effekte auf das Ortsbild. Der Planer wies ferner darauf hin, dass die geplanten Gebäude dem Wohnen dienten und sich im näheren Umfeld bereits andere Wohngebäude mit mehreren Wohneinheiten befänden, größere Gebäudekubaturen gehörten auch im Blasiwaldweg durchaus zum typischen Ortsbild. Zudem sei die Zahl der Wohneinheiten auch nach dem bislang gültigen Bebauungsplan nicht begrenzt.

Häusern Der Gemeinderat Häusern macht den Weg frei für die Heizzentrale Das könnte Sie auch interessieren

Der Gemeinderat teilte die vorgebrachten Bedenken nicht. Für die befürchteten Nachteile für die umliegenden Grundstücke durch Schattenwurf und Wertminderung sah der Planer keine Anhaltspunkte. Weitere Bedenken hatten Bürger hinsichtlich der Verlegung des Moosbachs angemeldet, diese wurde als nicht umweltfreundlich und als überdimensionierter Eingriff in den Naturschutz bezeichnet. Bei der Verlegung würden die wasserrechtlichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben berücksichtigt, das Bachbett naturnah angelegt, entgegnete der Planer.

Sorge um Altlasten

Befürchtet wurde ferner eine Kontaminierung des Baugrundstücks durch den nördlich angrenzenden Altstandort der ehemaligen Firma Behringer. Die Untersuchung im Rahmen eines Bodengutachtens habe keine Belastung des Unterbodens ergeben, erläuterte Fleischer.

Häusern Bachverlegung für Mehrfamilienhaus Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinderätin Monika Schwinkendorf stellte die Frage nach einem Anschlusszwang des Grundstücks an das Nahwärmenetz in den Raum. Dies sei keine gute Idee, sagte Fleischer, die Festsetzung eines Anschlusszwangs in einem Bebauungsplan bezeichnete er als „nicht rechtssicher“. Bürgermeister Thomas Kaiser erklärte, dass die Investoren ohnehin bereits Interesse an einem Anschluss an das Nahwärmenetz geäußert hätten. Bei einer Enthaltung beschloss der Gemeinderat den Bebauungsplan als Satzung, nachdem die Einwendungen der Bürger zurückgewiesen worden waren.