von Christiane Sahli

Noch ist die Haushaltsplanung für das kommende Jahr nicht abgeschlossen, erste Zahlen nannten Bürgermeister Thomas Kaiser und Rechnungsamtsleiter Martin Maurer jedoch vorab in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Was die Einnahmen betrifft, ist in Sachen kommunaler Finanzausgleich mit Mindereinnahmen von knapp 100.000 Euro zu rechnen.

Seinen Ausführungen stellte Kämmerer Maurer einen Rückblick auf das laufende Haushaltsjahr voraus. Coronabedingt habe es im Haushaltsvollzug zwar einige Planabweichungen gegeben, die aber nicht so gravierend seien, dass eine Nachtragssatzung erforderlich gewesen wäre.

St. Blasien In der Stadt St. Blasien entsteht jetzt auch Sekt Das könnte Sie auch interessieren

Mindereinnahmen bei Steuern und Zuweisungen konnten durch Corona-Soforthilfen von 21.000 Euro und Kompensationszahlungen (Gewerbesteuer) in Höhe von 94.000 Euro durch das Land ausgeglichen werden, wobei die Gewerbesteuer allerdings im Bereich des Planansatzes lag, so Maurer.

Als gravierend hatte Bürgermeister Kaiser zuvor rückblickend darauf hingewiesen, dass in Sachen Wasser und Abwasser rund 10.000 Kubikmeter weniger zu verzeichnen seien, da, wie er es ausdrückte, die Gastronomiebetriebe zeitweise „nicht mehr am Ball gewesen seien“.

Häusern Straße und Kanal am Bildackerweg in Häusern sind in einem schlechten Zustand Das könnte Sie auch interessieren

Für das kommende Jahr rechnete Maurer mit Mindereinnahmen beim kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Familienlastenausgleich, Einkommens- und Umsatzsteuer) von knapp 100.000 Euro). Die Schlüsselzuweisung sei unter anderen infolge der geringeren Einwohnerzahl geringer als in den Vorjahren, so Maurer. Was die Gewerbesteuer betrifft, plant der Kämmerer wie in 2020 mit Einnahmen von 350.000 Euro.

Mehr Personalkosten

Auf der Ausgabenseite ist eine um 5000 Euro höhere Kreisumlage zu verzeichnen. Und auch die Personalkosten werden um 1,5 Prozent steigen, ergänzte der Rathauschef. Was Investitionen betrifft, steht auch in nächster Zeit einiges an, hieß es in der öffentlichen Sitzung. Bürgermeister Kaiser nannte das Baugebiet Abendweide II (1,5 Millionen Euro), die Sanierung des Bildackerweges (knapp 1,4 Millionen Euro), Anschaffungen für den Bauhof (15.000 bis 20.000 Euro) sowie in Sachen Straßenbau gegebenenfalls die Sanierung von Teilstücken.

Häusern Häusern schafft Raum für Eigenheime im Neubaugebiet „Abendweide II“ Das könnte Sie auch interessieren

Was die Sanierung des Hallendaches betrifft, setze man Hoffnungen auf Zuschüsse, die Voraussetzungen seien gut, so der Rathauschef. Sorgen bereitet dagegen das Dach des Altbaus des Kindergartens, eine Maßnahme mit Kosten von 70.000 bis 80.000 Euro, die man aber schieben könne, fuhr er fort. Das Fazit des Bürgermeisters für das kommende Haushaltsjahr: „Wir müssen mit angezogener Handbremse fahren.“