von Christiane Sahli

Der Ausbau des Bildackerweges könnte bis Ende des Jahres weitgehend abgeschlossen werden. Dies zeigte Planer Ralf Mülhaupt (Tillig Ingenieure) in der Gemeinderatssitzung am Montag auf. Das Gremium vergab den Auftrag für die Erschließungsarbeiten, die Kosten werden bei rund 1,13 Millionen Euro liegen.

Den Ausbau des Bildackerweges hat der Gemeinderat schon seit langer Zeit im Auge. Das Projekt ist insbesondere in Hinblick auf die weiteren anstehenden Baumaßnahmen wie Nahwärme, Breitband und Verlegung der Freileitungen des Stromnetzbetreibers in die Erde von großer Bedeutung. Gegenüber der Planung gibt es keine Änderungen, zeigte Mülhaupt auf.

Der Straßenverlauf wird dem bisherigen Verlauf entsprechen, die Straße auf einer Breite von 4,75 Metern ausgebaut. Auch an der Höhenlage wird sich nichts verändern. Wasser- und Abwasserleitungen sowie die Leitungen für Nahwärme, Breitband und Strom werden so gelegt, dass alle Grundstücke angeschlossen werden können, so der Planer. Mit berücksichtigt wurde auch die vom Gewerbegebiet Oberlehen kommende Druckleitung.

Kosten entsprechen der Schätzung

Um den Auftrag bewarben sich vier Firmen. Das günstigste Angebot stammt vom Unternehmen Wolfram Staller aus Grafenhausen, das auch schon den Auftrag für den Ausbau des Albtalweges erhielt. Der Betrieb will die Arbeiten für rund 1,13 Millionen Euro ausführen. Dieses Angebot liegt noch unter der Schätzung vom 31. Januar. Damals war der Planer von einer Investition in Höhe von rund 1,266 Millionen Euro ausgegangen. Mülhaupt zeigte sich zufrieden, dass trotz der schwierigen Zeit die Kosten im Wesentlichen der Schätzung entsprächen.

Die Firma Staller hatte zusätzlich ein Nebenangebot mit einem Pauschalpreis von 1,112 Millionen Euro abgegeben, von dem Mühlhaupt allerdings abriet. Zu einen, um flexibler auf sich ändernde Gegebenheiten reagieren zu können, zum anderen, da, wie er sagte, Pauschalen im Tiefbau wegen möglicher zusätzlich anfallender und zu vergütender Arbeiten erfahrungsgemäß teuerer würden. „Eine Pauschale nur im Notfall“, sagte er.

Projekt wird gefördert

Als erfreulich bezeichnete Bürgermeister Thomas Kaiser die Tatsache, dass die Kosten vom Haushaltsansatz gedeckt seien. Zudem werde das Projekt durch den Ausgleichsstock gefördert. Zum Zeitplan erklärte der Planer, man hoffe, die Arbeiten weitgehend bis zum Jahresende fertigstellen zu können. Dabei gelte es, die Arbeiten mit den Versorgungsträgern zu koordinieren.