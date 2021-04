von Christiane Sahli

Seit längerer Zeit weisen zahlreiche Ziegel auf dem Dach des Kur- und Sporthauses in Häusern Risse auf – die Herstellerfirma hat die Lieferung von Ersatzziegeln zugesagt. Im Vorfeld der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte sich das Gremium vor Ort über die Schäden. Geplant ist, die Ziegel nach und nach von einem Mitarbeiter des Gemeindebauhofes auswechseln zu lassen, gegebenenfalls sollen auch Freiwillige aus den Vereinen mit ins Boot geholt werden, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser.

Seit Längerem beschäftigen die Risse in den Ziegeln nun schon den Gemeinderat. Es handelt sich um einen Produktionsfehler, das Unternehmen hat inzwischen eine Ersatzlieferung zugesagt, erklärte Bürgermeister Thomas Kaiser bei dem Ortstermin. Die Kosten der Neueindeckung – rund 50.000 Euro – muss jedoch die Gemeinde tragen. Auch wenn sich die Risse über den Winter nicht verschlimmert haben und das Dach nach wie vor dicht ist, will man die Neueindeckung des Daches angehen, nicht zuletzt in Hinblick darauf, dass die Herstellerfirma auf die Lieferung drängt.

40 Paletten

In Rede steht nun, die defekten Ziegel schrittweise durch Bauhofmitarbeiter Christian Stelzer, der gelernter Zimmermann ist, auswechseln zu lassen. Als Problem könnte sich dabei aber die Lagerung der Ziegel – etwa 40 Paletten, schätzt Stelzer – erweisen.

Die Lagerung

Bürgermeister Kaiser brachte eine Lagerung entlang des Kur- und Sporthauses ins Gespräch. Stelzer äußerte allerdings Bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit der Paletten, falls diese zu lange gelagert würden. Als Alternative regte Patrick Bühler Plastikpaletten an. Bürgermeister Kaiser will sich aber zunächst bei der Herstellerfirma darum bemühen, die Lieferung der Ziegel, die aktuell noch hergestellt werden, über einen längeren Zeitraum zu strecken.

Vereine beteiligen

Bühler sprach in der Gemeinderatssitzung nach dem Ortstermin die schon vor längerer Zeit aufgeworfene Idee erneut an, interessierte Vereine gegen einen Obolus in die Neueindeckung mit einzubeziehen. Auch diese Möglichkeit wolle man nicht ausschließen, hieß es von der Verwaltung, sofern die Corona-Vorschriften dies jedoch zulassen.