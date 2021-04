von Christiane Sahli

Das Projekt „Wald, Wasser, Boden im Klimawandel“ ist eines der zwölf Projekte, dessen Förderung der Lenkungskreis des Biosphärengebiets bekannt gegeben hat. Es ist in Häusern verortet, da der antragstellende Verein TEloWi dort seinen Sitz hat. Geplant sind aber Vorträge und Workshops im gesamten Biosphärengebiet.

Der Verein

Wald, Wasser und Boden spielen angesichts des Klimawandels eine immer größere Rolle. Diesem Thema will sich der Förderverein für Teilhabe, nachhaltige Entwicklung & lokales Wirtschaften in der Biosphären- & Naturpark- Region Südschwarzwald (TEloWi) mit Sitz in Häusern widmen. Dabei wird es um Themen rund um das Wasser, unter anderem auslösende Faktoren für Hochwasser, sowie Bodenaufbau, Bodendiversität und anderes gehen, erklärt Christoph Huber, in der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets zuständig für den Bereich Naturschutz, Landschaftspflege, Forschung und Monitoring.

Das Ziel

Ziel sei es, den Menschen in Vorträgen und Workshops die Thematik näherzubringen, Wissensvermittlung stehe dabei im Vordergrund. Zunächst angesprochen werden sollen Land- und Forstwirte, mit den Themen wolle man aber auch an die breite Öffentlichkeit gehen. Sowohl Praktiker als auch Wissenschaftler sollen zu Wort kommen.

Die weitere Planung

In nächster Zeit gelte es, das Projekt gemeinsam zu entwickeln und herauszufinden, wo welches Thema akut ist und dann vor Ort mit Land- und Forstwirten sowie Vertretern von Gemeinden und Vereinen Weiteres zu planen, zeigt Huber den Fahrplan auf. Wann es dann tatsächlich die ersten Vorträge und Workshops geben wird, ist angesichts der Einschränkungen aufgrund der Pandemie derzeit völlig offen. Über Onlineveranstaltungen wird man sicher auch nachdenken müssen.

Der Initiator

Der im Albtal lebende Hellmut von Koerber, Initiator des Projekts „Wald, Wasser, Boden im Klimawandel“, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Themen Bodenaufbau, Regeneration von Böden, Ökosystemen und Klima. Seit dem Hochwasser Anfang 2020 verfolgt er das Thema Wald, Wasser, Boden sehr intensiv. Die Grundüberlegung sei, wie das Wasser in der Landschaft gehalten werden könne, erklärt er ergänzend zu Hubers Ausführungen. Dabei spiele der Bodenaufbau eine zentrale Rolle, wichtig sei, das Wasser in der Fläche zu halten sowie der Erhalt von Feuchtgebieten und das Management von Entwässerungsgräben.

Inhalte

Bereits 2020 hat es eine Webinarreihe zum Thema Wasser in der Landwirtschaft gegeben, die Vorträge sollen nun zusammengestellt und zur Verfügung gestellt werden. Wenn möglich, solle angeboten werden, diese gemeinsam anzuschauen, aber auch regionale Zoom-Konferenzen zum Austausch seien angedacht, sagt von Koerber. Der Start für erste Schritte im Rahmen des Projekts sei für Mai geplant.