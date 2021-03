von Cornelia Liebwein

Anders als gewohnt hat die katholische Gemeinde Häusern in diesem Jahr ihren Kirchenpatron gefeiert. Zwar blieb der Festgottesdienst zu Ehren des heiligen Fridolins mit Pfarrer Ivan Hoyanic und der Gesang einer Schola des Kirchenchores mit Dirigentin Valerie Nyre. Der anschließende weltliche Teil konnte dagegen nicht stattfinden. Als Ersatz gab es in der Kirche eine Bilderdokumentation über die vergangenen Fridolinstage, von Gemeindeteamleiterin Diana Kaiser zusammengestellt und von Pfarrgemeinderat Johannes Sebulke vorgetragen.

„Auf keinen Fall wollte man das Patrozinium, das man in Häusern seit 150 Jahren feiert, ausfallen lassen und es feiern, wie es möglich ist“, betonte Sebulke eingangs. Deshalb zeigte er nach der Messe eine Zusammenfassung des christlichen Brauchtums der zurückliegenden Jahre in Verbindung mit dem weltlichen Teil in Form einer Bilderdokumentation. Diese Impressionen sind auch im Schaufenster von Elektro Kaiser zu sehen. Am Kirchenausgang stand die traditionelle Spendendose, um mit dem Geld die Tagespflege zu unterstützen. Auf deren Wunschliste stehen die Anschaffung eines weiteren Rollstuhls und die Gestaltung eines Barfußpfads.

Heute sei man in einer speziellen Situation, sagte Pfarrer Ivan Hoyanic in seiner Ansprache, dennoch feiere man das Fest mit Freude und der Hoffnung, dass man es in einem Jahr wieder richtig feiern könne. „Vor einem Jahr ist es das letzte Fest gewesen, das man in Häusern feiern konnte“, erinnerte er. „Zwei Darstellungen des Heiligen Fridolins gibt es in unserer Kirche. Einmal an der Wand als Mönch mit Kreuzstab, welche uns daran erinnern soll, dass der heilige Fridolin ein Glaubensbote war, der Menschen die frohmachende Botschaft verkündete, dass Gott der Vater alle Menschen liebt und ein barmherziger Gott ist“. Auf dem Altar würde ihn eine Statue mit einem Sterbenden zeigen, den er zum Leben erweckt.

Wie man barmherzig handelt, habe Fridolin von Jesus gelernt. Ganz alltägliche Dinge seien die Werke der Barmherzigkeit. Jeder könne Hungrige speisen und Durstigen zu trinken geben. „Wir brauchen eine Kultur der Barmherzigkeit, Herzlosigkeit gegenüber anderen, zerstört jedes Miteinander“, sagte Pfarrer Hoyanic. Den drei Kommunionkindern legte er jeweils ein geweihtes Kreuz um, das sie jetzt in jedem Gottesdienst tragen sollen.

Er sei erfreut, dass „wir trotz Corona Fridolin feiern und diese Tradition fortgeführt wird“, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser. Er habe sich überlegt, ob auch in anderen Gemeinden das Patrozinium so gefeiert werde, wie normalerweise in Häusern, mit dem von Pfarrer Ivan Hoyanic ins Leben gerufenen Fridolinsempfang, dem Gottesdienst und anschließendem Umtrunk auf Einladung der Pfarrgemeinde und mit dem jährlichen Fridolinskonzert des Musikvereins auf hohem Niveau.

Dankbarkeit

Er sei dankbar, sagte er, dass auch im kirchlichen Bereich so viel Leben sei, dafür, dass man jeden Sonntag Gottesdienst feiern könne, dass er als Bürgermeister im Gemeindeteam mitarbeiten könne und für das gute Miteinander der politischen und kirchlichen Gemeinde. Wenn er, wie er gelesen habe, an die vielen Kirchenaustritte denke, wisse er, wie wichtig der Tag des heiligen Fridolins sei, um den Glauben, die Tradition und das Brauchtum der Heimat an die nachfolgende Generation weitergeben zu können.