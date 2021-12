von Christiane Sahli

Die Frage nach der Anbindung des Häuserner Neubaugebiets „Abendweide II“ an das Nahwärmenetz hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung für Diskussionsstoff gesorgt. Eine Entscheidung fiel noch nicht, die Gemeinderäte stehen diesem Projekt derzeit aber wenig positiv gegenüber. Eine Alternative wäre die Anbindung nur der unteren Grundstücke des Baugebiets an das Nahwärmenetz.

Die Firma Solarcomplex, die das Nahwärmenetz in der Gemeinde Häusern errichtet, habe kein großes Interesse daran, das Neubaugebiet mit zu erschließen, informierte Bürgermeister Thomas Kaiser die Gemeinderäte. Denn angesichts der Tatsache, dass in Neubaugebieten ohnehin energiesparend mit entsprechenden Fördermöglichkeiten gebaut werde, rechne Solarcomplex nur mit wenigen Anschlüssen.

Die Gemeinde müsste daher die Kosten der Verlegung tragen, die das Unternehmen auf knapp 200.000 Euro beziffert hatte. Diese Kosten seien, so der Rathauschef, auf die Bauherren umzulegen, was zu einer Erhöhung der Grundstückspreise führen würde. Er nannte einen Mehrpreis von 15 Euro pro Quadratmeter. Damit würden sich die Baupreise um rund 10.000 Euro pro Grundstück verteuern, sagte Patrick Bühler. Das sei für die Bauherren kaum sinnvoll, da sie ohnehin energiesparend bauen würden.

Als Alternative brachte Bürgermeister Thomas Kaiser ins Spiel, nur die unteren Bauplätze im südlichen Bereich des Baugebiets an das Nahwärmenetz anzuschließen. Dagegen sprach sich Bühler aus, man solle diese ohnehin weniger attraktiven Grundstücke nicht teuer machen, so seine Meinung. Und Rainer Schwinkendorf mahnte eine Gleichbehandlung aller Bauherren an.

„Es fällt uns auf die Füße, dass wir die Nahwärmeversorgung einem Privatunternehmen überlassen haben“, sagte Monika Schwinkendorf. Die Diskussion würde Sinn machen, wenn es sich um ein gemeindeeigenes Netz handele, ergänzte Peter Schmidt. Oder wenn es einen Anschluss- und Benutzungszwang gäbe, fuhr der Gemeinderat fort.

Die Zeichen im Gremium stehen derzeit auf den Verzicht des Anschlusses des Neubaugebiets an das Nahwärmenetz. Eine Entscheidung darüber fiel jedoch noch nicht.