von Christiane Sahli

Die Sanierung des Bildackerweges hat die Gemeinde Häusern schon seit Längerem auf dem Schirm. Im kommenden Frühjahr sollen die Arbeiten nun in Angriff genommen werden, rund 1,37 Millionen soll das Projekt kosten. Planer Ralf Mülhaupt (Tillig Ingenieure) rief den Vorentwurf der Planungen in der jüngsten Gemeinderatssitzung ins Gedächtnis. Das Gremium beauftragte das Ingenieurbüro mit der weiteren Planung, zudem soll eine Baugrunduntersuchung stattfinden.

Als wichtige Baumaßnahme bezeichnete Bürgermeister Thomas Kaiser die Sanierung des Bildackerwegs im Hinblick auf den anstehenden Bau des Nahwärmenetzes, denn der Bildackerweg sei die Ader von der Nahwärmezentrale in den Ort. Zudem, so der Rathauschef weiter, beabsichtige der Stromversorger Energiedienst, die bisherigen Freileitungen vom Bauhof in Richtung Skilift im Zuge der Sanierung mit zu verlegen.

Von dieser Seite sei man gebeten worden, die Maßnahme auf das Frühjahr zu verschieben, um die Mitverlegung vorbereiten zu können. Auch die Firmen Solarcomplex (Nahwärme) und Stiegeler (Breitband) ziehen mit, informierte Bürgermeister Thomas Kaiser und begrüßte die Synergieeffekte durch die Zusammenarbeit mit dem Stromnetzbetreiber.

Betroffen von der Maßnahme ist zudem die Anbindung des Gewerbegebiets „Oberlehen“ an das öffentliche Kanalnetz, da die dortige Druckleitung im Bildackerweg an den Freispiegelkanal angeschlossen werden soll. Aber auch insoweit besteht kein Zeitdruck, da das Regierungspräsidium Freiburg die Frist zur Abrechnung der entsprechenden Maßnahme bis Oktober 2022 verlängert hat.

Ingenieur Ralf Mülhaupt rief den Vorentwurf der Planung, den er bereits vor rund einem Jahr im Gemeinderat vorgestellt hatte, in Erinnerung. Geplant ist ein Ausbau mit einer Fahrbahnbreite von 4,75 Metern, ein Vollausbau ohne Einbauten zur Verkehrsberuhigung und eine Ausführung ohne Gehweg.

Vorgesehen sind geringfügige Anpassungen im Straßenverlauf. Die Trinkwasserversorgung wird komplett erneuert, in Sachen Abwasser sollen die TV-Untersuchung aktualisiert und die Auswertung bei der Entwurfsplanung berücksichtigt werden. Die Kosten bezifferte Mülhaupt auf insgesamt rund 1,37 Millionen Euro, wobei der Straßenbau – nur dieser ist förderfähig – mit rund 689.000 Euro zu Buche schlägt, die Kosten für Ver- und Entsorgung schätzte der Ingenieur auf rund 681.000 Euro.

Diese Kostenschätzung stamme zwar noch vom November 2020, es seien aber keine größeren Steigerungen der Baukosten zu erwarten. Allerdings: Unwägbarkeiten gebe es in Hinblick auf den Untergrund. Daher hatte sich Planer Ralf Mülhaupt für eine Bodenuntersuchung ausgesprochen.

Der Gemeinderat machte sich diesen Vorschlag zu Eigen und vergab den entsprechenden Auftrag an das Geotechnische Institut aus Weil am Rhein, dessen Angebot bei rund 8900 Euro liegt. Darüber hinaus wurde das Ingenieurbüro Tillig mit der Planung beauftragt. „Es gibt viel zu tun, packen wir‘s an“, sagte Bürgermeister Kaiser abschließend über diese Baumaßnahme.