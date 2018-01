Häusern Zuftabend der Narrenzunft Hüsemer Hasen begeistert mit schöne Tänzen und flotten Sprüchen

Der Zuftabend der Narrenzunft Hüsemer Hasen in der voll besetzten Kur- und Sporthalle in Häusern kommt gut an.

Häusern (lib) Der Duft der Fastnacht kitzelte schon gehörig in den Nasen, als die „Hüsemer Hasen“ am Samstagabend zu ihrem Zunftabend einluden. Die Kur- und Sporthalle war bis auf den letzten Platz gefüllt. Das Ergebnis der langen Vorbereitungen war wieder einmal brillant: Die Narren hatten ein knackiges Programm gestrickt, es mit Ideenreichtum tüchtig gewürzt und ein Feuerwerk aus Tanz- und Wortbeiträgen entfacht.

Die treuen Hasen Elvira Schlageter und Ilonka Zumkeller hatten es sich nach 40 Jahren und 35 Jahren verdient, geehrt zu werden (wir berichten noch). Zweifelsohne frischte der Wind auf, als die munteren Hasen zu den deftigen Klängen der Fastnachtsgruppe „Hüsmer Kaos“ herein hoppelten, bevor er sich dann zum fröhlichen Unterhaltungssturm entwickelte.

Aus dem dichten wabernden Nebel, begleitet vom grellen Blaulicht, schälte sich die Jugendfeuerwehr als Tanzballett. Ihre Teamkollegen, die Jugendlichen Anna und Niclas, hatten dafür eine reizende Choreographie mit flotten Rhythmen aus dem Hut gezaubert. Die Urgesteine Elvira Schlageter und Heike Schupp plauderten voll Witz und Esprit aus dem Nähkästchen. Zunächst befassten sie sich mit dem Bau des geplanten Drogeriemarkts. „Hä, wenn de Villinger do nimme will hintedra wohne, hätte wir ä Idee wa ma mit sinem Burehof mache“, meinte die eine. „Jo, die Gmeinde könnt än Beate Uhse Gschäft irichte oder än Ort für Wellness“, schlug die andere vor. Die „Knockouters“ spiegelten bereits zum 20. Mal das Dorf- aber auch Politikgeschehen um Bürgermeister Thomas Kaiser wieder und schlüpften an diesem Abend in die Rolle des Inhabers des Tattoo-Betriebs „Stichelei“, in Häusern an der Bundesstraße, der seine Gäste aus dem Rathaus, aber auch Nachbarn, zum Tag der offenen Tür begrüßte.

Das gut gelaunte Publikum musste nicht lange auf die Pointen warten.

„Wenn d’Gmeindräte vorbeiko däte und sich für jede blöde Frog ä Tattoo steche losse würde, würd Moni so ussehe wie Sie“, meinte einer zu dem reich tattoovierten Gegenüber. Auch dessen Nachbarin Rosi Böhler (Uli Böhler) war anwesend. Ungeduldig forderte sie den zeternden Detlef Böhler (Eric Rogg) auf, der seine Geschichte ausführlich schildern wollte: „Brings uf de Punkt, i bin schon 80, i will nit de 90igsten fiere bis zu fertig bisch“. Die Nachwuchs-Hasen unterhielten mit „Hasenscrabble“ und holten sich ihre beiden Teams aus dem Publikum, die „SG-Ladies“ stellten „Die feuchte Wahrheit“ vor. Stoff dazu bot das Verhalten der Damen einerseits und das der Herren andererseits nach einem Fußballspiel. Mit ihrem Temperament brachten die Tanzgruppen von Isabella Volk Di-Bella „Dance For Fun“ genauso wie „Swing De Ding“ Schwung in den Saal. Zwischendurch ließen die drallen Töne der Herren der kraftvollen Tiengener „Grufti-Band“ auf ihren glänzenden Blasinstrumenten den Saal toben. Dann wurde das Bühnenbild für den „SV Häusern“ geändert. Dessen Spieler im Tuturöckchen an der Ballettstange wurden nach dem Auftritt lautstark um Zugabe angefeuert. Den Schlusspunkt setzten „Dubel & Co“ mit der Kuppelshow „Herzblatt“. Auf dem Stuhl saßen Jadranka Brümmer (Nadine Zumkeller) zuerst, dann Renate Weiler (Katharina Bernauer). Was sie über die Herren auf der anderen Seite, unter anderem von Pfarrer Hoyanic (Sebastian Schlageter), der auf diese Weise eine neue Mesnerin gesucht hat, wissen mussten, wurde humorvoll beantwortet. Zur Musik von DJ Base-T wurde danach schwungvoll in die Nacht getanzt.