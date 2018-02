Häusern Wölfe und Piraten schauen vorbei beim Wagenbauerumzug in Häusern

Der Wagenbauerumzug in Häusern lockt trotz Schneematsches zahlreiche Teilnehmer und Besucher an.

Der Schneefall fing pünktlich an, als sich die Teilnehmer am Sonntag für den Wagenbauerumzug in Häusern aufstellten. Kämpfende Piraten, musizierende Mexikaner, Affen und Palemen zogen an den Zuschauern vorbei – zum Wetter passten die Wintersportler, die ihre Skier auf dem Schneematsch tatsächlich auch als Fortbewegungsmittel einsetzen konnten (Bild rechts oben). Eine Gruppe hatte sich auf eine Achterbahnfahrt gemacht, eine andere hatten den Wolf zu ihrem Fastnachtsthema gemacht. Punks, die „Forest Seniors“ auf ihren Dreirädern und auch Tänzerinnen, ein Kamel und auch ein Esel hatten ihre Last zu tragen. Neben den Wagenbauern und anderen Gruppen waren auch Hästräger und Guggenmusikgruppen Gäste der Hüsemer Hasen (Bild links oben). Gekommen waren beispielsweise auch die Schluchseeglunki aus Schluchsee und die Schorebord Krächzer aus Höchenschwand.