von Cornelia Liebwein

Mit einem Gaudiprogramm, einem Oldtimertraktorentreffen, einem Kindertraktorenrennen sowie viel Musik beteiligte sich die Trachtenkapelle Häusern am Hochschwarzwälder Blosmusik Feschtival. Zwei Tage war beim Kur- und Sporthaus viel los.

Am Donnerstagvormittag unterhielt der Musikverein Eisenbach die Zuhörer beim Blosmusik Feschtival in Häusern. | Bild: Cornelia Liebwein

Am Mittwochabend hatte die Trachtenkapelle Häusern für die Besucher ein Gaudiprogramm vorbereitet, am Donnerstag kamen die Oldtimertraktoren und Kinder gingen mit ihren Spielzeugtraktoren an den Start. Auch Oldtimerrundfahrten wurden angeboten. In die Instrumente bliesen am Mittwoch die Musikvereine Fützen und Buch sowie am Donnerstag die Musikvereine Eisenbach, Grafenhausen und Bernau-Außertal. Rein ins Dirndl und die Lederhose und ab zum geselligen „Bier, Wein und Blosmusikabend“ der Trachtenkapelle Häusern in das Kur- und Sporthaus, hieß es am Mittwoch. Die Besucher genossen den Mix aus Gaudiprogramm wie Wettnageln und der leidenschaftlichen Musik der Musikvereine Fützen und Buch.

Häusern Die Teilnehmer des Holzfällerwettbewerbs in Häusern zeigen großes Geschick an Säge und Axt Das könnte Sie auch interessieren

Am Donnerstagmorgen erklang der Sound von 30 herrlich gerichteten Oldtimertraktoren, die auf den Hof vor der Haustür des Kur- und Sporthauses fuhren. Nach der Mittagspause waren Rundfahrten mit dem mehr als 65-jährigen blattgrünen Oldtimer-Lastwagen des hiesigen Getränkeunternehmers Werner Ebner möglich.

Mit dem Traktor über die Wippe

Beim Kindertraktorenrennen waren die kleinen Geschwister der blitzenden Traktorenstars an der Reihe. Zunächst sorgte Betriebsamkeit auf dem Kur- und Sporthausplatz dafür, dass die kleinen Teilnehmer ab drei bis zehn Jahren zu dieser weiteren Attraktion schielten. Fleißige Helfer überprüften dort die Markierungen und Hindernisse mit der Übereinstimmung des Streckenplans. Überblickt wurde alles vom Vorsitzenden der Trachtenkapelle, Christoph Böhler, und Bernd Schlageter mit Team. Vor dem Start gab Schlageter den kleinen Teilnehmern aus Häusern, Albtal oder Dachsberg Tipps und erklärte ihnen die Schikanen. Es gab eine Wippe, ein Sägemehlbett sowie weitere Hindernisse.

Auch ein Blick in den Motorraum des mehr 65 Jahre alten Lastwagens von Werner Ebner war am Donnerstag möglich. | Bild: Cornelia Liebwein

Wortgewaltig vom Publikum an der Strecke angefeuert, flitzte der Nachwuchs auf den von der Trachtenkapelle zur Verfügung gestellten oder mitgebrachten Kleintraktoren durch den schönen Herbsttag. „Gib alles“, wurde dann angefeuert. „Das Fahrzeug driftet nach außen, da wäre eine andere Bereifung besser gewesen“, witzelten die Moderatoren. Langsam, ganz langsam war man mitunter an anderer Stelle unterwegs. Doch das Anpeilen des nächsten Hindernisses verbesserte meist die Situation. Zielstrebig nahmen die kleinen Piloten die Strecke und qualifizierten sich für einen der Preise – für jeden gab es eine Medaille und Gummibärchen, für die besten standen Pokale bereit.

Häusern Ein Teil des Albtalweges muss saniert werden. Für 200 Meter sind 862.000 Euro veranschlagt Das könnte Sie auch interessieren

Im Anschluss genossen die Besucher die angebotenen Leckereien der Trachtenkapelle. Zur Unterhaltung spielten die Musiker aus Eisenbach, Grafenhausen und Bernau-Außertal auf.