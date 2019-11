von sk

Einstimmig bestätigten die Vertreter der zwölf Blasmusikvereine der Raumschaft St. Blasien bei ihrer Bezirksversammlung am Mittwoch im „Dorfkrug“ in Häusern den Bezirksvorsitzenden Stefan Pichler, seinen Stellvertreter Siegfried Mutter und Bezirksdirigenten Markus Looß. Schwerpunkte der Tagung waren die Festlegung der Konzerttermine für das kommende Vereinsjahr sowie die Bezirksmusikfeste in den Jahren bis 2022.

Die Trachtenkapelle Häusern unter Leitung von Thomas Villinger eröffnete die Versammlung musikalisch. An dem Abend nahmen auch der erste Vizepräsident des Blasmusikverbandes Hochrhein, Ralf Eckert, der ehemalige Bezirksvorsitzende Ewald Kaiser Häuserns Bürgermeister Thomas Kaiser teil. Bezirksvorsitzender Stefan Pichler und Markus Looß erinnerten an ein ereignisreiches Jahr. Die Mitgliedsvereine hätten sich in vielfältiger Weise am kulturellen Leben in der Region St. Blasien beteiligt.

Viel Lob für hohes musikalisches Niveau

Der Bezirksvorsitzende lobte dabei das hohe musikalische Niveau der Jahreskonzerte im Bezirk. Ein Höhepunkt sei der Bezirksmusiktag Anfang Juni in Dachsberg-Wolpadingen gewesen. Die Trachtenkapelle Dachsberg hatte das Musikfest in die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Vereins eingebunden. Pichler lobte auch die zentrale Ehrungsfeier des Blasmusikverbandes Hochrhein, die im Oktober in Bernau stattgefunden hatte. 64 Musiker wurden damals vom Präsidenten des Verbandes, Felix Schreiner, für 40, 50, 60 und sogar 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt, viele der Geehrten spielen in Musikvereinen der Region St. Blasien, hieß es.

Informationen aus dem Verband

Vizepräsident Ralf Eckert informierte die Vereinsvertreter über Aktuelles aus dem Verband. So berichtete er unter anderem von der Ausschreibung für die Lehrgänge zum Erwerb des Jungmusikerleistungsabzeichens in Steinabad, der Erhöhung der Dirigentenzuschüsse, einer offenen Probe des Verbandsjugendorchesters am 25. Januar 2020 und der Umstellung der Verbandszeitung auf E-Paper.

Überblick über Jubiläumsjahr

Eckert gab aber auch einen Überblick über das umfangreiche Jubiläumsjahr 2020: im nächsten Jahr feier der Verband sein 100-jähriges Bestehen. In diesem Zusammenhang verwies er auf ein Galakonzert der „Musique Militaire Grand-Ducale de Luxembourg“ am 28. März 2020 in Höchenschwand.

Der Bezirk Im Arbeitsbezirk 5 sind die Musikvereine Albtal, Amrigschwand-Tiefenhäusern, Bernau, Bernau-Außer Tal, Dachsberg, Häusern, Höchenschwand, Ibach-Wittenschwand, Menzenschwand, Todtmoos, Urberg und St. Blasien organisiert. Bezirksvorsitzender ist seit dem Jahre 2007 Stefan Pichler aus Höchenschwand.

Weitere Höhepunkte werden seiner Meinung nach die Jubiläumsfeierlichkeiten vom 26. bis 29. Juni 2020 in Wehr, sowie die Frühjahrs- und Herbstkonzerte des Verbandsjugendorchesters. Bezirksdirigent Markus Looß lobte in seinem Tätigkeitsbericht den Bezirksmusiktag in Dachsberg-Wolpadingen. Er berichtete von der Teilnahme an drei Ausschusssitzungen, der Organisation von verschiedenen Workshops im Bezirk V und seinem Plan, im nächsten Jahr einen Jungmusikertag im Bezirk anzubieten.

Bezirksmusikfest am 3. Oktober

Das nächste Bezirksmusikfest wird am 3. Oktober von der Trachtenkapelle Häusern ausgerichtet. Die Folgeveranstaltungen werden im Jahr 2021 von der Trachtenkapelle Höchenschwand und 2022 vom Musikverein Urberg organisiert.