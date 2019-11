von Cornelia Liebwein

Das Leben als Geschäftsfrau ist turbulent. Zum Balanceakt wird es, wenn die Chefin den Alltag des Betriebs mit dem einer Familie vereinen muss. Kann man Mutter sein und gleichzeitig ein erfolgreiches Restaurant führen? Ein Beispiel aus Häusern: Stefanie Zumkeller ist Chefin im Restaurant „Kamino“ und dreifache Mutter. Wie gelingt es ihr, Beruf und Familie zu meistern?

Mit weit ausgebreiteten Armen umarmt sie ihre Jungs Pablo (fast fünf Jahre alt) und die Zwillinge Lucas und Mateo, drei Jahre alt, küsst sie auf die Wangen und eilt danach ins Restaurant. Der Unternehmerin, die das Haus gemeinsam mit ihrem Mann Iván Lagunas Romeo führt, ist es wichtig, Gastgeberin zu sein. „Von daher hat sich die Frage, ob ich nach der Geburt der Kinder zuhause bleibe, nie gestellt.“

Die Arbeit verlangt Energie und Fleiß, die Kinder Pausenbrote und Schlaflieder. Diese Herausforderung könne sie nur stemmen, weil ihr der Rücken gestärkt wird. „Ich bin nicht das perfekte Beispiel für die gewöhnliche Mama, weil wir die Unterstützung durch die Großeltern haben. Meine Mutter beispielsweise hilft im Restaurant mit, so weiß ich: Es ist jemand da, der auch nach dem Rechten sieht.

Nanny passt auf die Kinder auf

Und ich habe eine Nanny, die auf die Kinder aufpasst, wenn wir arbeiten.“ Sie habe vor jeder Mutter Achtung, die zuhause bleibt, sagt sie. „Aber erstens konnte ich es nicht, weil wir schon selbständig waren, als wir die Kinder bekommen haben“.

Fünf Jahre im Schlössle in Laufenburg

Im Mai 2012 hatten die Gastronomen Zumkeller/Lagunas Romeo für fünf Jahre das „Schlössle“ in Laufenburg gepachtet. „Zweitens glaube ich, würde mir dann etwas fehlen. Aber man rennt schon von A nach B und wieder zurück“, gibt sie zu. „Doch die Kinder geben mir so viel Kraft und sie machen so viel Freude, da nehme ich das gerne auf mich.“

Befürchtungen, die Kinder könnten ihre Nanny als Bezugsperson bevorzugen, hat die junge Mutter nicht. Das Gegenteil sei der Fall. Sie und ihr Mann seien froh, dass die einfühlsame Kinderfrau den Nachwuchs in ihrem Sinn erzieht. „Die Kinder lieben sie, sie liebt sie, wir lieben sie.“ Wenn die Kleinen nachts wach werden und nach Ella statt Mama rufen, versteht sie es, da die drei ja von der Nanny ins Bett gebracht wurden.

Zwei Tage nur für die Familie

„Die zwei Ruhetage Mittwoch und Donnerstag sind für uns Familientage, die wir nur mit den Kindern verbringen. Meine Schwester, mein Bruder und ich sind auch so groß geworden“, erzält die 35-Jährige. Für sie sei das das Normale, weist sie auf ihre glückliche Kindheit hin, in der sie und ihre Geschwister die Eltern mit dem elterlichen Betrieb, dem Häuserner „Adler“, teilen mussten.

„Wenn die Kinder mit großen Augen fragen: ‚Wann kommt ihr wieder?‘, dann tut das schon etwas weh.“Aber der Betrieb müsse halt laufen, „wir leben davon“. Andererseits würden die Kleinen lernen, selbständiger zu sein. Anstrengend seien die ersten Jahre gewesen, als die Knirpse noch richtig klein waren. „Als ich mit den Zwillingen schwanger wurde, kamen wir schon ins Grübeln, wie wir weiter vorgehen wollen.“

Unterstützung dank Netzwerk

Nachdem man in die alte Heimat nach Häusern zurückgekehrt war, sagt Stefanie Zumkeller heute: „Wir alle fühlen uns hier super wohl, hier in Häusern ist ein anderes Netzwerk, wir kennen die Leute, hier habe ich Eltern und Geschwister, hier können wir das Gesamtpaket Arbeit und Familie perfekt vereinen.“

Ohne schlechtes Gewissen

Ein schlechtes Gewissen, wenn sie zur Arbeit geht, habe sie mittlerweile nicht mehr. Denn inzwischen verstünden das die Kinder. „Wir erklären ihnen das auch und nennen Beispiele: Wenn wir nicht arbeiten gehen, können wir kein Haus haben, keine Spielsachen kaufen.“ Die Selbständigkeit habe auch Vorteile, sie könnten nah bei ihren Kindern sein, ist sie sich sicher.