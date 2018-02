Häusern Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Häusern

Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Häusern

Am Mittwochnachmittag kam es in der St. Blasier Straße zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Drei Personen mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, konnten das Krankenhaus aber wieder verlassen.

Drei Verletzte und rund 60.000 Euro Sachschaden waren die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Häusern (Schwarzwald) ereignete. Kurz nach 14 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau mit ihrem VW Tiguan die St. Blasier Straße und bog nach links zum Parkplatz eines Einkaufsmarktes ab. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Mercedes und stieß frontal mit ihm zusammen, berichtet die Polizei. Der Tiguan drehte sich nach dem Zusammenprall, wurde in die Parkplatzzufahrt geschleudert und kollidierte mit einem dort wartenden VW Golf.

Die 37-jährige Frau und zwei Insassen im Mercedes wurden verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dieses konnten alle nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war von Trümmerteilen und ausgelaufener Betriebsstoffe stark verunreinigt, weswegen die örtliche Feuerwehr und eine Fachfirma im Einsatz waren.