Es ist ein Schock für die Wagenbauer- und Fastnachtsgruppe „Die Unsterblichen“, als sie am Samstagmorgen feststellt, dass ihr Laster-Anhänger gestohlen wurde. Die viele Arbeit, Zeit und Summen an Geld, die die über 30-köpfige Gemeinschaft seit diesem Frühjahr investiert hat, wurde mit dieser Tat zunichte gemacht. Sollte der Anhänger nicht durch einen glücklichen Zufall wiedergefunden werden oder erklärt sich nicht jemand bereit, ihnen einen Anhänger zur Verfügung zu stellen, ist es möglich, dass die Fastnachtsgruppe nach mehr als 20 Jahren aufgeben wird.

Ein Stück Tradition

Fest steht: Ohne die Unsterblichen wird ein Stück Tradition in Häusern mehr sterben. Schließlich werde in Häusern die Fastnacht ohnehin immer weniger, bedauert Michael Kaiser von den Unsterblichen. Die Gruppe jedenfalls blickt düster in die Zukunft. „So kurz vor Fastnacht bekommen wir doch keinen anderen Lastwagen-Anhänger mehr von irgendwo her, und ohne Anhänger, nur mit Traktor, gibt es für uns keine Beteiligung am Wagenbauerumzug mehr“, sagt Kaiser resigniert.

"Bittere Aktion"

„Jedenfalls ist mit dieser bitteren Aktion unsere Teilnahme gefährdet und wir sind darauf angewiesen, dass uns jemand einen anderen Anhänger anbietet“. Noch im Jahr 2017 hat die Gruppe das 20-jährige Bestehen gefeiert. Das Thema für 2019, das man sich seit damals vorgenommen hat, habe man sich auch deswegen aufgespart, weil dafür ein Anhänger gebraucht wird. Bereits 2017 haben die Gruppenmitglieder sich die Kostüme dafür angeschafft.

„Außerdem wollten wir Fasnacht 2019 mit einem neuen verkehrssicheren Anhänger bestreiten“, ergänzt Michael Kaiser. Nach dem Kauf des Anhängers im Frühjahr dieses Jahres wollte man die strengen Anforderungen der Straßenverkehrssicherheitsordnung für Fastnachtswagen genauestens einhalten, so dass das Gefährt inzwischen allen technischen Vorgaben entspricht. Während vieler Arbeitsstunden in den Frühjahrs- und Sommermonaten wurde das alles umgesetzt und nach dem TÜV-Gutachten für Sicherheit dem gebraucht gekauften Lastwagen-Anhänger die vorschriftsmäßigen Änderungen verpasst.

Polizei bittet um Hinweise

„Der gesamte Anhänger wurde entrostet und renoviert“, zählt Kaiser auf, „der entsprechende Boden verlegt, die Lastwagen-Bremsanlage auf Landwirtschaftliche Zugmaschine umgebaut und vieles mehr“. Das alles sei ein großer Aufwand gewesen, erklärt er entmutigt und ergänzt. „Die Kosten von insgesamt 5000 Euro haben unseren Rahmen sowieso gesprengt“. Noch bevor man das Vorhaben verwirklichen und den Anhänger im Winterquartier unterstellen konnte, um ihn vor Schnee und Frost zu schützen, wurde er nun von Freitag auf Samstag von seinem Stellplatz, dem Parkplatz beim Sportplatz in Häusern, gestohlen. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizeidienststelle St. Blasien, Telefon 07672/92 22 80.

