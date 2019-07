von Christiane Sahli

Gut aufgestellt, nicht nur in Sachen Fußball, sondern auch im Bereich Freizeitsport ist der Sportverein Häusern. Und es soll neue Angebote geben. Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: Die Damenmannschaft musste aus Mangel an Spielerinnen aufgelöst werden. In der jüngsten Hauptversammlung standen neben einem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr auch Ehrungen auf der Tagesordnung.

St. Blasien/Kreis Waldshut Mit dem Projekt Pastoral 2030 ändern sich die Pfarreien radikal – das sind die Vorschläge für den Landkreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Mit zwei Herren-, einer Damen- und sieben Jugendmannschaften ging der SV Häusern im vergangenen Jahr an den Start, man spielte jeweils in Spielgemeinschaft mit dem SV Höchenschwand. Die Herrenmannschaften belegten in ihren Ligen den dritten beziehungsweise den fünften Platz. Die Damenmannschaft dagegen musste im Winter aus Mangel an Spielerinnen abgemeldet werden.

Keine A-Jugendmannschaft

In den Jugendmannschaften waren insgesamt 73 Spieler aktiv, darunter 35 aus Häusern. Die zweite E-Jugendmannschaft klotzte so richtig ran und konnte am Ende der Spielzeit die Meisterschale mit nach Hause nehmen. Die Spielgemeinschaft mit Höchenschwand funktioniert bestens, war mehrfach zu hören, was auch Kevin Matt, einer der Vorstände der Höchenschwander, bestätigte. In der kommenden Saison wird aufgrund von Spielermangel keine A-Jugendmannschaft gemeldet, statt dessen geht, anders als in der vergangenen Spielzeit, die B-Jugend an den Start. In Sachen Breitensport ist die Skiabteilung sehr aktiv, 28 Kinder waren in der vergangenen Saison im Training.

Teilnehmerzahl macht Freude

Beim Dorfskifest freute man sich über 48 Teilnehmer. Wie schon seit vielen Jahren wurde auch wieder das Sportabzeichen angeboten, ebenso Funktional-Training (Fit von Kopf bis Fuß), Männerturnen und Eltern-Kind-Turnen. Seit Oktober 2018 gibt es auch den Sport Mix, Übungen für Kraft, Ausdauer und Koordination. Aber mit diesem vielseitigen Angebot soll es nicht sein Bewenden haben, vielmehr will man ab dem kommenden Herbst auch einen Lauftreff sowie eine Mountainbikegruppe anbieten. Genaueres soll noch bekanntgegeben werden. Auch über das Sportliche hinaus ist der Verein sehr aktiv. So veranstaltet man im Dezember die Partynacht. Da die Besucherzahlen rückläufig waren, hat man sich nun einen neuen Veranstalter mit ins Boot geholt in der Hoffnung auf neue Ideen. Zudem sammelt der Verein monatlich Altpapier im Ort und bereichert unter anderem den Zunftabend.

Auszeichnung für Engagement

Vorsitzender Michael Herr zeichnete Frederik Aich, Markus Stelzer und Nadine Zumkeller für zehnjähriges Engagement in Verein aus. Die Ehrung für Manfred Dobler (30 Jahre), Andreas Göggel, Nadja Köbel, Winfried Köbel, Rainer Moser, Günter Pastari und Cornelia Schmidt (alle 25 Jahre) wird nachgeholt. Bürgermeister Thomas Kaiser lobte das rege Vereinsleben und die gute Kameradschaft im Verein. Der Verein übernehme viel Verantwortung und trage zu vielen Veranstaltungen im Ort bei, fuhr er fort. Dem Verein gehören derzeit 529 Mitglieder an, 19 mehr als im Vorjahr.