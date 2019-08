von Christiane Sahli

Die Stühle im Kur- und Sporthaus sind mehr als 40 Jahre alt, nun soll Ersatz her. In der Gemeinderatssitzung am Montag beschloss das Gremium die Anschaffung von 370 Stühlen ohne Polster, 60 weitere Stühle mit Sitzpolstern werden für das Lesezimmer bestellt. Die Kosten liegen bei rund 20 000 Euro und damit um 5000 Euro über dem in den Haushalt eingestellten Betrag. Zur Finanzierung der überschießenden Summe wird man gegebenenfalls auf die Rücklagen zurückgreifen müssen.

Die Stühle im Kur- und Sporthaus sind in die Jahre gekommen, immer wieder fallen Reparaturen an. Ersatz muss her, so viel war klar. Bereits seit einiger Zeit stehen verschiedene Musterstühle im Ratssaal und konnten bereits bei der vorangegangenen Gemeinderatssitzung in Augenschein genommen werden. Zur Auswahl standen Modelle mit und ohne Sitzpolster sowie ein Modell mit Sitz- und Rückenpolstern, die Preise bewegten sich zwischen 35 und rund 65 Euro.

Trotz des besseren Sitzkomforts sprach sich das Gremium zu den Stühlen für das Kur- und Sporthaus gegen Sitzpolster aus, deren Verschmutzung befürchtet wurde, insbesondere in Hinblick auf Fasnachtsverstaltungen, bei denen die Besucher auf den Stühlen stehen. Lediglich die Stühle im Lesezimmer sollen in der Variante mit Sitzpolster angeschafft werden Nach einem Probesitzen auf den Stühlen kamen zwei Modelle in die engere Auswahl: Die mit 35 Euro pro Stuhl kostengünstigste Variante mit sichtbar verschraubter Sitzfläche und eine Variante ohne sichtbare Schrauben, deren Kosten bei 44,50 Euro liegen. Mehrheitlich sprach sich das Gremium für die teurere Ausführung aus. Umstritten war die Farbe der Stühle, man hatte die Wahl zwischen hellbraun und anthrazit.

Dunkle Stühle seien pflegeleichter, machten sich Monika Schwinkendorf und Rainer Schwinkendorf für die anthrazitfarbene Ausführung stark. Helle Stühle seien unempfindlicher, hielt Bürgermeister Kaiser dem entgegen und konnte sich mit seiner Meinung durchsetzen, die Mehrheit des Gremiums schloss sich dem Rathauschef an.

20 000 Euro kosten Stühle

370 Stühle sollen für das Kur- und Sporthaus angeschafft werden, 60 weitere für das Lesezimmer. Die Stühle für das Lesezimmer sollen mit Sitzpolstern in der Farbe anthrazit versehen werden, was die Kosten auf rund 60 Euro pro Stuhl erhöht. Die Anschaffung der Stühle wird sich die Gemeinde rund 20 000 Euro kosten lassen. Die Tatsache, dass aber lediglich 15 000 Euro für die Anschaffung in den Haushalt eingestellt wurden, ließ Rechnungsamtsleiter Martin Maurer ein bedenkliches Gesicht in der Sitzung machen. Gegebenenfalls werde man für diese überplanmäßige Ausgabe auf die Rücklagen zurückgreifen müssen, sagte er. Die alten Stühle sollen möglicherweise zu einem Anerkennungspreis verkauft werden, diese Möglichkeit will Bürgermeister Kaiser noch mit dem Gemeinderat besprechen.