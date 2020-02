Einmal mehr zeigten die Narren beim Wagenbauerumzug in Häusern ihre kreative Seite. Dabei griffen die Gruppen viele aktuelle Themen auf – aber überzeugen Sie sich selbst.

Tolle Wagen und viel Konfetti erlebten die Besucher des Wagenbauerumzugs der Narrenzunft Hüsemer Hase am Sonntag. Groß war die Zuschauerschar in der St. Fridolin-Straße. 23 Wagenbauer- und Fußgruppen, Narrenzünfte und Guggenmusiken zogen am Publikum