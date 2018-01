Häusern Pinguine als Nachbarn: Häuserner René Böhler weilt zwei Jahre in der Antarktis

René Böhler aus Häusern weilt zwei Jahre in der Antarktis als Technischer Leiter auf einer Forschungsstation. Dort, wo es das ganze Jahr garantiert weiß ist, erwarteten den 47-Jährigen außergewöhnliche Bedingungen.

Häusern – Ewiges Eis und endlose Weiten regieren die Antarktis. Die brutale Härte des weißen Kontinents im Duett mit dessen Schönheit waren zwei Jahre die rauen Begleiter von René Böhler aus Häusern. Als Teil einer neunköpfigen Crew sorgte er von 2006 bis 2008 als technischer Leiter in der vom Alfred-Wegner-Institut betriebenen deutschen Forschungsstation für Polar- und Meeresforschung der Helmholtz-Gemeinschaft unter anderem für den störungsfreien Ablauf der überlebenswichtigen Anlagen.

Diese Welt aus meterdickem Eis, verborgen unter einer unberührten Schneedecke, wird einzig von hohen Eisgebirgen und großer Stille unterbrochen. Dort, wo es das ganze Jahr garantiert weiß ist, erwarteten den 47-Jährigen außergewöhnliche Bedingungen, aber auch den Zauber einer ungeschliffenen Eiswüste. Watschelnd oder auf ihren Bäuchen rutschend, leben etwa in einer eine Viertelstunde entfernten Kolonie mehrere tausend Kaiserpinguine.

Mit Böhler sind es zwei Geophysikerinnen, eine Meteorologin, eine Chemikerin, ein Elektriker, ein Elektroniker, ein Chirurg und ein Koch, die hier arbeiteten. Die Forschungsstation wurde einst aufs Eis gebaut, berichtet Böhler. Doch starke Schneeverwehungen in den Wintermonaten hatten ausgereicht, diese im Laufe der Jahre komplett zu begraben. „Etwa 15 Meter tief, knapp drei Stockwerke, lag sie unter Tage“, erzählt er. Mittlerweile sei diese Station jedoch unter dem Druck des sich ausbreitenden Eises aufgegeben worden und eine neue rage auf dem Eis empor.

Ein Blockheizkraftwerk und der besonders tieftemperaturbeständige Polardiesel versorgten die Station von René Böhler mit Wärme und Strom. Die Außentemperaturen liegen immer weit unter null. Bis zu minus 15 Grad sind es, wenn die Sonne im Sommer nach den Polarnächten des Winters zurückgekehrt ist, der Kälterekord im Winter liegt bei minus 58 Grad. Aber, schiebt Böhler nach, die Kälte ist kein Problem. Drei Lagen aus Fleece, Sweatshirt, langer Unterwäsche, unter bester polartauglicher Daunenkleidung, Stiefeln, Handschuhen und Kappen schützten ihn vor Erfrierungen.

Bestenfalls musste der Arzt der Station keine Patienten versorgen. Doch es gab auch Unfälle. „Im Sommer war ein Filmteam anwesend“, berichtet Böhler. Einer von ihnen verunglückte schwer und musste ausgeflogen werden. Zum Glück war es Sommer und man konnte es riskieren zu fliegen. Im darauffolgenden Sommer stürzte ein Hubschrauber ab, wobei es Tote gab, zählt Böhler weiter auf. Nur, damit war es nicht genug: Der nächste Nachbar, die südafrikanische Forschungsstation, war eine Fünftagesreise entfernt. „Dort verunglückte einer der Überwinterer am ersten Tag seines Einsatzes tödlich“.

Schon ein Beinbruch könne in der Antarktis tödlich sein, weiß Böhler. „Es ist halt Wildnis“, sagt er schulterzuckend und meint zudem, dass man auf sich schauen müsse und dort fahren, wo das Eis dick genug ist.

„Im Sommer, der jetzt in der Antarktis beginnt, geht die Sonne gar nicht unter“, erzählt der im Kernkraftwerk Beznau beschäftigte Ingenieur. In dieser Zeit kommen öfters Flugzeuge und bringen Abwechslung und neue Gesichter. In den sich anschließenden Polarnächten gehe die Sonne dafür gar nicht auf, fährt er fort. Im arktischen Winter lebte die Gruppe isoliert. Über Satellit seien sie zwar mit dem Rest der Welt verbunden gewesen, so der Häuserner, doch per Flugzeug oder Schiff habe sich in diesen dunklen Monaten in aller Regel niemand in die Antarktis getraut.

Nicht nur die Einsamkeit habe besondere Anforderungen an die psychologische und soziale Belastbarkeit der Gruppe gestellt. Bevor die Mannschaft Kurs in die Antarktis nahm, wurde sie gründlich darauf vorbereitet, ihre Reaktion auf die Isolation erprobt, ihr Herausforderungen gestellt und das komplette Team gemeinsam einer Reihe von Tests unterzogen. „Wir alle sind zwei Wochen in den österreichischen Alpen gewesen und haben mit erfahrenen Bergführern Gletscherkurse gemacht“. Und auch auf andere Weise wollte der Auftraggeber testen, ob das Team belastbar ist und zusammenpasst: „Darüber hinaus wurden wir in Neustadt/Holstein in der Brandbekämpfung entsprechend geschult“.

Es klingt wie die normalste Sache, als Böhler erzählt: „An dieser Stelle hat die Bundeswehr eine alte Fregatte, worin für uns verschiedene Brandherde gelegt wurden. Dort drin war es eng, die Treppen waren steil und es war finster“, erinnert er sich. Geschützt mit Atemschutzmasken und Hitzschutzanzügen musste die Crew zu brennendem Sprit oder Gas vorstoßen, um es zu löschen. Alles als Vorübung für den Arbeitseinsatz im ewigen Eis.