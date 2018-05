Häusern Pfarrer Jan führt nun den Förderverein der Sozialstation

Eine Außeraußerordentliche Mitgliederversammlung des Fördervereins Sozialstation in Häusern wird abgehalten.

Im Pfarrsaal wurde bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Fördervereins Sozialstation neu gewählt, aber auch Pläne wurden gemacht. Die bisherige und langjährige Vorsitzende Claudia Villinger begrüßte Vorstandsteam und die Versammelten zur dritten Sitzung im Jahr 2017.

Jetzt lenken Pfarrer Jan Grzeszewski als Vorsitzender und Bürgermeister Thomas Kaiser als dessen Stellvertreter die nächsten vier Jahre die Geschicke des Vereins. Sonst blieb die Zusammensetzung des Vorstands gleich: Monika Grüninger ist Schriftführerin, Martin Maurer Kassierer und Georg Lebtig wird weiter als Beisitzer das Gremium unterstützen. Nicht besetzt werden konnte die Position eines weiteren Beisitzers, die Elmar Senn aufgibt, da er Häusern verlassen wird.

Verständlich machte die scheidende Vorsitzende Claudia Villinger klar, dass der bisherige Vorstand bereits bei der vorangegangenen Sitzung entlastet wurde und „weil die dementsprechenden Leute nicht zur Verfügung standen“ die Wahl vertagt werden musste. Mit einem Geschenk und Blumen wurde Villinger vom Vorstandsteam verabschiedet. Auch Bürgermeister Thomas Kaiser im Namen der Gemeinde und Pfarrer Jan Grzeszewski, namens der Pfarrgemeinde, schlossen Dankesworte an.

„Ich habe mich damals gefreut, als ich nach meiner Firmung in den Pfarrgemeinderat gewählt wurde“, blickte Claudia Villinger zurück. Dadurch sei es irgendwann auch dazu gekommen, dass sie dieses Amt beim Förderverein übernommen habe. Jedenfalls sei sie besonders jenen dankbar, die Ämter übernommen haben, sagte Claudia Villinger, wobei sie unterstrich: „Die Sozialstation ist eine wichtige Einrichtung für unsere Gegend und unser Dorf." Für sie selbst sei es sehr wichtig, „dass es weitergeht und insbesondere, dass es gut weitergeht“. Darüber hinaus legte sie den Versammelten ans Herz, Werbung für den Verein zu machen.

Vielleicht könne man in der Tagespflege dafür die Werbetrommeln rühren, schlug Pfarrer Jan Grzeszewski vor und Bürgermeister Thomas Kaiser erläuterte mit Blick eben auf die Tagespflege: „Die Sozialstation hat für uns so viel getan“, deshalb wolle er sich nun auch selbst in den Förderverein Sozialstation einbringen. Bald wolle man sich Gedanken über eine Spende an die neue Einrichtung machen, beschlossen die Versammelten.