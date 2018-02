Häusern Narren haben jetzt das Sagen

Beim Fasnachtsauftakt am Schmutzige Dunnschdig werden Bürgermeister und Lehrer in Häusern, Dachsberg und Ibach entmachtet.

Häusern/Dachsberg/Ibach – Seit dem Schmutzige Dunnschtig herrscht wieder die Fastnacht in den Gassen der Gemeinde Häusern und der Puls der Hüsemer Narren schlägt ausschließlich für das närrische Treiben. Die Parade der Grundschulkinder mit ihrem Schulleiter Martin Schweikart und den Lehrerinnen Jutta Pornschlegel und Brunhilde Rösch-Schulz durch den Ort, die Geschäfte und mit einem Schlenker ins Rathaus gehören inzwischen zur lieb gewordenen Tradition. In der Grundschule feierten die Jungen und Mädchen den Besuch Hüsemer Hasen. Zum Lohn gab es nach Tänzen und Spielen auch von den Hästrägern Gutsele – und natürlich die Schulbefreiung.

Der traditionelle Rathaussturm, zunächst in Ibach und mit entsprechendem Abstand dann in Dachsberg, wurde wieder einmal recht ideenreich gestaltet. Hatten in Ibach wie gewohnt die Frauen das Zepter in der Hand, so konnten sich in diesem Jahr auch auf dem Dachsberg die Hierbacher Frauen rühmen, ihren Bürgermeister gut beschäftigt zu haben.

Christina Müller beglückwünschte Helmut Kaiser in Reimform zur Wiederwahl als Ibacher Bürgermeister und lobte, dass die Straßenschäden nun überall behoben würden. Sie überreichte dem Gemeindeoberhaupt und seinem Schreiber je einen „Arschklopfer“, um eventuelle Kritiker im Zaum zu halten. Als Supergau im Kreisrat bezeichnete sie die Schließung des Spitals in Bad Säckingen, der zur folge habe, dass nun alle selbst Hand anlegen müssten, was dann auch gleich in Form sachgerechter Bandagen am lebenden Objekt präzisiert wurde.

Kaiser konterte, am aktuell letzten Tag der Bewerbungsfrist für den neuen Krankenhausstandort könnten die nun in Ibach regierenden Frauen ja auch Ibach noch vorschlagen, nebelfrei, mit guter Luft und ausreichendem Platzangebot. Außerdem riet er ihnen dingend, für mehr Nachwuchs in Ibach zu sorgen. Beim Rathaussturm auf dem Dachsberg wurde der "Buggimeischder" einmal mehr seinen Schlüssel los, musste sich im Spiel mit einem Vertreter der Dachse messen und konnte sich als Breitband-Experte auch in der Praxis bewähren. Hatte er nach der Schlüsselübergabe erklärt, Fastnacht sei auch dazu da, über sich selbst zu lachen und verrückte Sachen zu machen, so konnte er dies ausgiebig unter Beweis stellen.

Die Dachse hatten Maulklemmen dabei, und im Wettstreit gegen ein Zunftmitglied musste der Rathauschef damit seine Artikulationskünste mit so schwierigen Sätzen wie „eine Pinzette ist keine Pipette“ oder „meine Mama pflückt Beeren“ demonstrieren, wobei ihm die Klemme zur Belustigung aller anwesenden Narren mehrfach im hohen Bogen aus dem Mund hüpfte. Sein Kommentar zu dem hervorgebrachten Kauderwelsch: „S’isch halt so in de Politik, mr mue nit immer alles vestoh“.