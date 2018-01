Häusern Melodien aus drei Jahrhunderten erklingen

Beim Jahresabschlusskonzert in der Kirche St. Fridolin in Häusern begeistern Werke aus drei Jahrhunderten die Zuhörer.

Das traditionelle Jahresabschlusskonzert wurde in Häusern von Franziska Rogg (Orgel), Sophia Liebwein (Querflöte) und Roland Schäuble (Trompete) gestaltet. Sie interpretierten Werke aus drei Jahrhunderten. Thomas Liebwein, der Vater der Flötistin, moderierte das Programm.

Im Namen der veranstaltenden Gemeinde und der Pfarrei begrüßte Bürgermeister Thomas Kaiser die zahlreichen Zuhörer. Den Auftakt gestalteten Querflöte und Trompete aus dem Altarraum heraus. Das eigentliche Programm begann mit Händels „Concertino“. Sauber und schön führten Orgel und Trompete einen lebhaften Dialog. Das Menuett mit seinem Walzertakt tanzte durch das Kirchenschiff. Im Finale klang es nochmals nach.

Händels „Sonata F-Dur“ interpretierten Querflöte und Orgel in flottem Tempo. Die gute Atemtechnik der Flötistin ließ sie die vielen Legati mühelos meistern. Die Aufhebung des Dreivierteltakts beim Menuett passte sich besonders gut in die Gesamtheit ein. Mit „Fanfare, Cantabile und Finale“ stellte sich die Orgel solo vor. Den ersten von drei Sätzen überließ sie den hohen Flöten im Dialog mit dem Bass. Der zweite Satz konzertierte in der Mittellage, der dritte Satz zeigte sich als Dialog der hohen Flöten mit der Mittellage, zunächst lebhaft munter, dann ruhig und besinnlich, um lebhaft, munter zu enden. Das vom Belgier Nicolas Jacques Lemmens komponierte Stück gestaltete mit seiner Festlichkeit den Anlass des Konzerts, Jahresausklang, besonders gut.

Die „Triosonate“ des Franzosen Jean Maire Leclair führte Orgel, Trompete und Querflöte zusammen. Zunächst diskutierten Trompete und Querflöte, während die Orgel pointierte oder Punkte setzte. Der zweite Satz, Allegro, zeigte die drei als ausspielendes Trio, der dritte Satz, Sarabande, ließ die Orgel mit der Flöte diskutieren, während die Trompete hin und wieder Ergänzungen beifügte. Der letzte Satz, Allegro assai, wurde wieder als gleichberechtigtes Musizieren dreier gewichtiger Instrumente interpretiert.

Bei „Cathedral“ nach einem englischen Traditional stimmte die Trompete an. Sie erhielt Antwort von der Querflöte. Die Orgel fügte beide Blasinstrumente zusammen. Zum Abschluss wurde eine Pastorale über „Stille Nacht“ dem Gemeindegesang vorangestellt. Die drei Musiker, aber auch der Moderator, ernteten stürmischen Beifall. Mit einer Zugabe bedankten sie sich dafür, um sich anschließend im Altarraum dem Beifall zu stellen.