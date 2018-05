Häusern Mehr Platz für Urnen in Häusern

Mehr Platz für Urnen in Häusern

Der Gemeinderat diskutiert in seiner jüngsten Sitzung über die Neuanlegung von Urnengräbern auf dem Friedhof in Häusern.

Über die Neuanlegung von Urnengräbern auf dem Friedhof macht sich der Gemeinderat schon seit längerem Gedanken. Neben Urnenerdgräber soll es auch Stelen geben, darüber ist man sich im Gremium einig. In den Haushalt für das kommende Jahr sollen rund 20 000 Euro für die Umgestaltung des Friedhofs eingestellt werden, so die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung.

Die Zahl der Urnenbestattungen steigt, auf dem Häuserner Friedhof stehen jedoch nur noch acht Urnenerdgräber zur Verfügung. Auf dem Feld A des Friedhofs sollen weitere Erdgräber geschaffen werden, aber es soll auch Urnenstelen mit mehreren Urnenkammern geben. Als mögliche Standorte werden das Ende des Zugangsweges vom alten zum neuen Friedhofteil und ein Bereich an der Westseite des Grabfeldes A in Richtung Friedhofsgebäude in Erwägung gezogen.

In der Sitzung stellte Bürgermeister Thomas Kaiser verschiedene Arten von Stelen vor, deren Kosten je nach Art und Ausstattung der Grabkammern variieren. Die Kosten für eine Stele mit neun Grabkammern liegen bei rund 10 000 Euro. Hinzu kommen Kosten für die Fundamente und die Befestigung.

Die Verwaltung hatte zudem eine Umgestaltungsvariante für das Grabfeld A ausgearbeitet, das in der Mitte des Grabfeldes eine Sitzgelegenheit vorsieht. Dadurch stehen zwar weniger Urnenerdgräber zu Verfügung, das Grabfeld wirke aber aufgelockerter und biete den Friedhofsbesuchern eine Ruhe- und Kommunikationsstelle an, sagte Kaiser.

Sabine Gruhn sprach sich dafür aus, das Umfeld der schlichten Stelen gefällig zu gestalten. So sah dies auch Monika Schwinkendorf und votierte dafür, Sitzgelegenheiten im Bereich der Stelen zu schaffen. Wenn man schon plane, solle man die Gestaltung des Umfeldes mit in die Planung einbeziehen, sagte sie. Der Rathauschef wies indes auf die Kosten einer derartigen Gestaltung hin.

Thomas Schmid sprach sich für Stelen, die ein Abstellen von Blumen und Kerzen ermöglichen, aus. Der Bürgermeister Thomas Kaiser wies in der Sitzung auf die Gefahr hin, dass Blumen zwar abgestellt, aber nicht mehr gepflegt werden könnten – das wäre kein schöner Anblick, wie er sagte. Auf so manchem Friedhof gäbe es immer wieder solche Probleme. Eine Entscheidung fällte das Gremium noch nicht.