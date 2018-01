Häusern Laufende Projekte haben in Häusern Vorrang

Rechnungsamtsleiter Martin Maurer stellt den Haushalt von Häusern mit einem Gesamtvolumen von rund 3,86 Millionen Euro im Gemeinderat vor. Es soll keine neuen größere Investitionen geben, bereits begonnene oder geplante Projekte gilt es zunächst umzusetzen.

Häusern – Die Beratung des Haushaltes für das noch junge Jahr stand auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Rechnungsamtsleiter Martin Maurer stellte das Zahlenwerk vor, neue größere Investitionen soll es nicht geben, bereits begonnene oder geplante Projekte gilt es zunächst umzusetzen. Um eine Kreditaufnahme wird man in diesem Jahr nicht umhinkommen. Beschlossen werden soll der Haushalt in der Sitzung Ende Januar.

Die gute wirtschaftliche Lage mache sich auch bei den Gemeinden positiv bemerkbar, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser. Aber dennoch gelte es, bereits geplante oder begonnene Projekte zu Ende zu führen, bevor man über weitere Investitionen nachdenke, insbesondere die die Planung deutlich übersteigenden Kosten der Sanierung des Blasiwaldweges hätten den Haushalt „über den Haufen geworfen“. Auf einen Ausgleichsstockantrag wolle man in diesem Jahr verzichten, um die Gemeinde nicht noch zusätzlich mit einem entsprechenden Eigenanteil zu belasten, fuhr der Rathauschef fort. Und: Auch die Verlustabdeckung des Kurbetriebes müsse man im Auge behalten, auch wenn diese, wie Maurer sagte, planmäßig nicht vorgesehen sei. Es bliebe aber die Hoffnung auf eine außerplanmäßige Zuführung.

Der Rechnungsamtsleiter stellte das Zahlenwerk im Einzelnen vor. Der Haushaltsentwurf sieht ein Volumen von rund 3,86 Millionen Euro vor (2017: knapp 4.1 Millionen Euro), davon knapp 3,2 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und 665 500 Euro im Vermögenshaushalt. Auf Einnahmenseite sind die größten Posten der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (748 000 Euro, Vorjahr 667 000 Euro), die Schlüsselzuweisungen (472 000 Euro, Vorjahr 396 000 Euro) und die Gewerbesteuer (350 000 Euro, Vorjahr 370 000 Euro).

Auf Ausgabenseite schlagen insbesondere die Kreisumlage, die um 12 000 Euro auf 436 000 Euro sinkt, die Finanzausgleichsumlage an das Land mit 335 000 Euro, ein Plus von 10 000 Euro im Vergleich zum Vorjahr, und die Gewerbesteuerumlage mit 68 000 Euro zu Buche. An Investitionen stehen unter anderem die Sanierung des Blasiwaldweges (Mehrkosten: 120 000 Euro), die Errichtung des Musikpavillons (Gemeindeanteil: 80 000 Euro), Grunderwerb (65 000 Euro), in Sachen Tagespflege die Ablösung des Baugrundstücks und Außenanlagen (55 000 Euro), Kindergarten (50 000 Euro für Erstausstattung der Krippengruppe, Außenanlagen und Projekt), Breitband (30 000 Euro), Wohnmobilstellplatz (25 000 Euro), Urnengrabfeld (25 000 Euro) und die Ausstattung der Grundschule mit EDV (15 000 Euro) an.

Bereits im vergangenen Jahr war für die Kanalsanierung Blasiwaldweg eine Kreditaufnahme in Höhe von 150 000 Euro vorgesehen, ebenso eine Kreditaufnahme im Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von 75 000 Euro für die Sanierung der Wasserleitung im Blasiwaldweg. Da die entsprechende Kreditermächtigung mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 erlischt, wurden die Beträge erneut eingestellt. Was den Anschluss des Gewerbegebietes Oberlehen an das öffentliche Abwassernetz betrifft, kündigte Bürgermeister an, diesen im Jahr 2019 angehen zu wollen. Bereits im Oktober diesen Jahres soll ein entsprechender Förderantrag gestellt werden.

In Sachen Kindergartengebühren wird man um eine Erhöhung nicht umhinkommen, darüber war man sich einig. Vor einer Erhöhung zur derzeitigen Zeitpunkt wird angesichts der Baumaßnahmen aber abgesehen, das Thema wird aber wohl spätestens zu Beginn des neuen Kindergartenjahres aktuell.