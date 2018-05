Häusern Kommunen spenden für Tagespflege in Häusern

Kommunen spenden für Tagespflege in Häusern

Erneute Geldsegen für Einrichtung macht Freude. Die Bürgermeister des Gemeindeverwaltungsverbandes St. Blasien überreichen der Caritas 3000 Euro.

Erneut gab es Geldsegen für die Tagespflege: Eine Spende in Höhe von 3000 Euro überreichte Bürgermeister Stefan Dorfmeister (Höchenschwand) am Dienstag Rolf Steinegger, stellvertretender Vorstandsvorsitzenden des Caritasverbands Hochrhein, im Namen der Bürgermeister des Gemeindeverwaltungsverbandes St. Blasien, Adrian Probst (St. Blasien), Janette Fuchs (Todtmoos), Rolf Schmidt (Bernau), Helmut Kaiser (Dachsberg/Ibach) und Thomas Kaiser (Häusern).

Ich ergreife das Wort im Namen des Gemeindeverwaltungsverbandes, aber auch als Bürgermeister von Höchenschwand, so Dorfmeister bei der Übergabe in der Tagespflege. Gerade für die Familien, die ihre Angehörigen Zuhause betreuen, sei die Tagespflege eine wichtige Hilfestellung, erklärte er. „Und damit das Ganze finanziell untermauert wird, haben wir vom Gemeindeverwaltungsverband einen Scheck von 3000 Euro für die Tagespflege in Häusern und hoffen, dass wir damit ein bisschen helfen können“.

Auch berichtete er davon, dass der rote Bus wahrscheinlich noch nicht oft unterwegs gewesen sei, da habe er ihn bereits in der Nachbarschaft gesehen und somit einen persönlichen Bezug bekommen.

Zuvor sagte der Häusener Bürgermeister Thomas Kaiser als Bauträger der Tagespflege: „Der Weg zur Tagespflege war lang, aber jetzt sind wir da“. Es seien erst wenige Wochen, seit die Tagespflege in Betrieb genommen wurde. Doch immer wenn er hierher käme, habe er den Eindruck, dass man für die Mitmenschen etwas Gutes getan habe. Wichtig dabei ist, fuhr der Gemeindechef fort, dass wir einen guten Partner wie die Caritas und Sozialstation haben. Dankbar für die Finanzspritze erwiderte Rolf Steinegger, Vorstand der Caritas Hochrhein, strahlend: Es gebe einen großen Willen einer sorgenden Gemeinschaft. „Ganz herzlichen Dank an den Gemeindeverwaltungsverband, die Spende tut uns gut und wir werden sie für die Busse verwenden, die unsere Gäste von Zuhause abholen“.

Im ländlichen Raum habe man immer eine große logistische Herausforderung zu meistern und die Busse bräuchten Spezialeinbauten wie eine Hebebühne und seit neuestem auch Spezialrollstühle. „Das alles ist finanziell nicht ganz günstig und dafür werden wir diese Spende einsetzen“, machte er Rolf Steinegger deutlich.