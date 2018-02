Häusern Kleinbus rammt liegengebliebenes Fahrzeug: Fünf Verletzte bei Unfall auf B 500

35-Jährige fährt mit ihrem Kleinbus in ein legengebliebens Fahrzeug. Im Kleinbus wurden die Fahrerin und zwei Jugendliche leicht verletzt. Die Insassen des Skodas, zwei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren, erlitten schwerere Verletzungen.

Zu einem schweren Unfall kam es am Montagmorgen, als ein Autofahrer aufgrund des starken Schneetreibens mit seinem Wagen am Ortsausgang von Häusern in Richtung Schluchsee von der Straße abgekommen und steckengeblieben war. Um das Fahrzeug zu bergen, organisierte er Hilfe, heißt es in der Polizeimeldung. Ein 45 Jahre alter Mann unterstützte ihn dabei und hielt mit seinem Audi in Höhe des havarierten Fahrzeuges am Fahrbahnrand an.

Die Warnblinkanlage war eingeschaltet und man wollte weitere Absicherungen vornehmen, als bereits ein Skoda hinter dem Audi auf der B 500 stoppte. Dies bemerkte eine 35 Jahre alte Frau nicht und fuhr mit ihrem Kleinbus ungebremst dem Skoda ins Heck. Dieser wurde weggeschoben und prallte nochmals gegen den Audi.

Im Kleinbus wurden die Fahrerin und zwei Jugendliche leicht verletzt. Die Insassen des Skodas, zwei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren, erlitten schwerere Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr unterstützte das Rote Kreuz bei der Bergung und der Versorgung der Verletzten. Der Kleinbus und der Skoda mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden dürfte nach Schätzungen der Beamten bei über 35 000 Euro liegen.