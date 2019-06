von Cornelia Liebwein

90 Jahre sind vergangen, seit die Gründer den Grundstein des Kirchenchores St. Fridolin legten – seither hat die Chorgemeinschaft Höhen und Tiefen erlebt. Am Sonntag, 21. Juli, werden die Sänger mit Dirigentin Valerie Nyre und dem Vorsitzenden Martin Müller nach dem Festgottesdienst um 10 Uhr beim anschließenden Empfang mit ihren Gästen auf dieses Jubiläum anstoßen.

Viele Menschen haben über viele Jahre ihre Zeit an Sonn- und Festtagen dem Chor zur Verfügung gestellt. Unzählige Stunden Arbeit und Mühen in den Proben, aber auch Wohlklang und musikalisches Erleben sind mit dem Jubiläum verbunden.

Die Anfänge des Kirchenchors

1929 wurde der Kirchenchor unter der Leitung des Hauptschullehrers Bauer gegründet. „Die Freude zum Lobgesang Gottes währt bis 1936, als man auf Grund des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges bis im Advent 1946 die Tätigkeit einstellt“, berichtet Martin Müller.

Wiedergründung nach dem Zweiten Weltkrieg

Die gesangliche Frische, die dann Hauptschullehrer Heinrich Lauinger, seines Zeichens Chorleiter, Schriftführer und Organist, leitet, kommt nach der Wiedergründung aus 59 Kehlen. Allein vom langjährigen Chormitglied Angelika Böhler sind fünf Familienangehörige mit dabei. Auch Förderer und Mitgründer Ernst Humpert, damaliger Direktor im Schluchseewerk, singt mit. Und bereits der Festgottesdienst mit St. Blasiens Stadtpfarrer Karl Schweizer des ersten Weihnachtens lebt von dem Reichtum einer Choralmesse.

Ausflüge beleben das Miteinander

„Unser Chor tritt hauptsächlich an kirchlichen Festtagen auf, manchmal auch an weltlichen Veranstaltungen“, sagt Müller. Hoch auf dem rustikalen Kohlenwagen des Schluchseewerks fährt die Gemeinschaft beim ersten Ausflug nach dem Krieg nach Niederwinden. „Weitere Ausflüge nach Urberg, Nöggenschwiel und andere Orte unternimmt man meist auf Schusters Rappen“, weiß das langjährige Chormitglied Hannelore Lebtig. Später gibt es alle zwei bis drei Jahre einen mehrtägigen Ausflug.

Veranstaltungen im Dorf

1951 rufen die Chorverantwortlichen die erste Flur- und Fronleichnamsprozession ins Leben. Gleichzeitig erleben die Vertreter des Chorgesangs in der Folgezeit die Verwandlung der Dorfkirche von einer Dorfkapelle zu einem stattlichen Gotteshaus.

Die Sänger bereitet den Menschen in den Folgejahren nicht nur mit ihrer klingenden Verkündigung Freude, alljährlich stehen sie lange Zeit immer an Dreikönig auf der Bühne und präsentieren ein Theaterstück, und, ebenfalls um Geld in die Vereinskasse zu spülen, organisieren sie ab 1977 am Dorffest in jedem Jahr eine Tombola, seit Jahren arrangieren sie in der Jugendaktivwoche den Abschlussgottesdienst.

In die Reihe der sechs Chorleiter reiht sich von 1963 bis 1995 Hubert Ehret ein, Bundesverdienstkreuzträger, oder von 1995 bis 2009 Kurt Siegert. Dirigentin Valerie Nyre übernimmt als sechste Dirigentin in der Geschichte des Chores 2009 eine kleine Anzahl von aktiven Sängern. Dank der Dirigentin finden sich in den Folgejahren 14 neue Mitglieder. Insgesamt beschreibt Nyre ihren Chor als eine sehr treue und fleißige Gruppe von Sängern und schätzt die hohe Probenfrequenz und den freundschaftlichen Umgang miteinander.