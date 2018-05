02.05.2018 18:31 Christiane Sahli Häusern Kindergartenerweiterung in Häusern soll Ende Juli fertig sein

Kinder und Erzieherinnen werden in den Sommerferien die neuen Räume in der Gemeindeeinrichtung in Besitz nehmen. Im Vorfeld der jüngsten Sitzung des Gemeinderates informierten sich die Ratsmitglieder vor Ort über den Stand der Arbeiten.