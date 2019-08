von Wilfried Dieckmann

Grafenhausens Ortsteile Mettenberg und Buggenried haben vor Kurzem den Anschluss an die Internetwelt geschafft: Im Rahmen einer Feierstunde gaben Bürgermeister Christian Behringer und Alexander Knobel vom Netzbetreiber StiegelerIT in der Schaltzentrale, im PoP (Point of Presence), in Grafenhausen die symbolische Netzfreigabe. „Ein bedeutender Tag“, so der Rathauschef.

Im zentralen Technikstandort, im sogenannten PoP (Point of Presence) in Grafenhausen, werden die Signale in die Hausanschlüsse verteilt. | Bild: Wilfried Dieckmann

Wie Alexander Knobel informierte, gehört Grafenhausen zu den ersten Gemeinden, die im Landkreis mit schnellem Internet versorgt werden. Für die Inbetriebnahme des Glasfasernetzes in Mettenberg und Buggenried konnte nur ein Ort in Frage kommen: Der Pop (Point of Presence), der in Grafenhausen am Eingang zum Skulpturenpark in der Mettenberger Straße in Grafenhausen steht. Von hier laufen zum einen die Glasfaserkabel zu den Hausanschlüssen, zum anderen sorgt die vom Netzbetreiber eingebaute aktive Technik dafür, dass auch die Signale zum Nutzer übermittelt werden.

Diese beinhaltet je nach ausgewähltem Tarif schnelles Internet und Telefonie sowie auch Fernsehen. Die Freude, dass es in Grafenhausen nun endlich losgeht, ist auf allen Seiten groß. Angesichts der Tatsache, dass die Gemeinde trotz hoher Zuschüsse viel Geld in die Hand nehmen muss, war es nicht verwunderlich, dass an der Feierstunde Ratsmitglieder teilnahmen. Auch Joachim Baumeister und Annette Freudenthal vom Planungsbüro Tillig Ingenieure ließen sich dies nicht nehmen. Christian Behringer und Alexander Knobel gaben im Rahmen der Feierstunde die symbolische Netzfreigabe für die ersten Ortsteile in Grafenhausen.

Um in den Genuss von einer bis zu 400 Mbit/s schnellen Datenübertragung zu kommen, ist ein Signalliefervertrag nötig. In einer europaweiten Ausschreibung wurde Stiegeler IT aus Schönau als Netzbetreiber ausgewählt. Insgesamt wurden nach Angaben von Alexander Knobel mehr als 70 Hausanschlussverträge für die direkte Anbindung ans Netz in den Ortsteilen Mettenberg und Buggenried abgeschlossen. Für den Bau des Ortsnetzes wurden 670 000 Euro investiert, davon kommen 170 000 Euro vom Land. Ab September beginnen weiterführende Arbeiten in den Ortsteilen Staufen, Bulgenbach und Seewangen sowie im Anschluss in Rippoldsried, Rötenberg und Geroldshofstetten.