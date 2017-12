Häusern Im Glanz der Windlichter: Besinnliche Stimmung in Wittlisberger Kapelle

Besinnliche Stimmung in Wittlisberger Kapelle. Versunken in die einzelnen Beiträge wurden die besinnlichen Etappen zu Schönheiten der Momente und für das Empfinden der Gäste zum Zentrum.

Die Hektik der Vorweihnachtszeit war gewichen, als der Glanz der vielen Windlichter vom Heimatverein an der von der Gemeindeverwaltung veranstalteten Waldweihnacht am Abend vor der Heiligen Nacht, den Platz der Wittlisberger Kapelle in warmes Licht tauchte. Gleichzeitig wurden die mit tiefen Sinn gestalteten Darbietungen der Akteure für etwa 150 Zuhörer zu wunderbaren Begegnungen. So, dass man erst beim Glühwein und Christstollen den Abend ausklingen ließ.

Lange davor lud das Glockenläuten durch Winfried Zumkeller ein, inne zu halten, wonach Bürgermeister Thomas Kaiser als Moderator den Takt vorgab. „Hier an diesem würdigen Platz“, sagte der Rathauschef, „feiern wir alljährlich die Entstehung der Geschichte von der Gemeinde mit der Wittlisberger Kapelle“. Versunken in die einzelnen Beiträge wurden die besinnlichen Etappen zu Schönheiten der Momente und für das Empfinden der Gäste zum Zentrum.

Die Blasmusik der Jungmusiker der Trachtenkapelle mit Dirigent Thomas Schmid glitt in die feinfühlige Musik der Weihnachtszeit hinein, indem sie „Stille Nacht, Heilige Nacht“ und andere Werke spielten. Die Macht der klanglichen Interpretation durch Valerie Nyre, Judith Maier und Maria Klug ließ das Schicksal der Heiligen Familie in Bethlehem zu einem wunderschönen Bild entstehen. Mit „Wer klopfet an? Was wollt ihr denn?“, antwortete der Herbergsvater (Valerie Nyre) dem Flehen von Maria (Maria Krug) und Josef (Judith Maier) um Einlass. Sympathisch ins Gesamtkonzept mit einbezogen war auch das Panflötenspiel von Dirk Schniepper, der mit seiner Kunst wunderbar zärtlich seine Musik verkörperte, bei „An Angel“ von der Kelly Family und anderen Liedern.

Der Heimatverein übernahm zu der Weihnachtsgeschichte „Weihnachtskerzen“ mit Heisan, dem Flüchtlingsjungen aus Syrien, der Vorsitzenden Hedwig Kaiser, Rösle Schmidt, Anita Flügel und Sylvia Maier die Rolle von vier erloschenen Adventskerzen. Eindringlich wurden sie von Heisan beschworen: „Leuchtet, ich brauch euer Licht." Elisabeth Popiolek führte mit begleitenden Ausführungen die Kurzgeeschichte zusammen.

Ruhig gab Monika Warm ihren Gedanken eine Stimme. „Am Vortag des Heiligen Abends ruft Gott seine Engel zusammen." Erzürnt meinte Gott: Ich habe schon einiges mit meiner Menschenschar erlebt, aber so bedrohlich wie in dieser Zeit war es noch nie. „Die Mächtigen der Welt haben nichts dazugelernt und nun steht die Welt am Abgrund“, polterte er weiter. Nachdem sich die Engel alsbald auf der ganzen Erde verteilten, spürte man die Veränderungen. Und während sich die Umstehenden am Traum der Autorin und einer perfekten Welt erwärmten, endete dieser jäh mit dem Erwachen. Der Mond spiegelte sich im sachten Nebel wider, als im Zeichen der begnadeten Beiträge reich applaudiert wurde.