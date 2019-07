von Cornelia Liebwein

Die Nachricht vom Tode Erich Maiers ist mit Trauer und Bestürzung aufgenommen worden. Der beliebte Häuserner starb bereits am Montag, 22. Juli, nach kurzer, aber schwerer Krankheit im Alter von 89 Jahren. Die Trauerfeier und Beerdigung fand am Montag, 29. Juli, in der Friedhofskapelle in Häusern statt.

Mit Menschlichkeit, väterlicher Zuwendung und herausragenden pädagogischen Fähigkeiten führte Erich Maier unzählige Schüler ins Leben. Für viele Menschen war der gläubige Christ ein Vorbild sowie geschätzter, verlässlicher und verständnisvoller Mitbürger. „Er lebte das, was er sagte und fand im Dienst für andere seine Freude und seinen Lebensinhalt“, sagt sein Sohn, Pater Thomas.

Blick auf die Biografie

In jungen Jahren war Erich Maier ein Bernauer Junge, wo er als Sohn der Eheleute August und Rosa Maier mit fünf Geschwistern aufwuchs und bis zur vierten Klasse in die Schule ging. Dann wechselte er in die Mittelschule nach St. Blasien. 1946 legte er die Aufnahmeprüfung für das Pädagogium (Lehrerbildungsanstalt) in Meersburg ab. Nach der Abschlussprüfung besuchte er die Pädagogische Akademie in Freiburg und trat dann seine erste Lehrerstelle an der Volksschule in Häusern an. Nach der zweiten Dienstprüfung wechselte er im Juli 1957 an die Volksschule in Schluchsee. Im gleichen Jahr heiratete er Christa Sessler in Häusern, 1962 wurde Sohn Thomas geboren. Die kleine Familie wohnte in einer Lehrerwohnung neben der Volksschule Schluchsee, zu deren Leiter Erich Maier 1960 ernannt wurde. Nachdem die Schule 1966 zur Grund- und Hauptschule Schluchsee erhoben wurde, besuchten sie auch Schüler der Gemeinden Faulenfürst, Schönenbach, Blasiwald, Aha, Altglashütten, Falkau, Bärental und Feldberg.

Rektor der Schule bis 1993

1972 wurde Erich Maier zum Rektor der Schule ernannt, die er bis zu seiner Pensionierung 1993 leitete. Die wachsende Schule stellte er auf die Erfordernisse der sich wandelnden Gesellschaft ein und erweiterte sie um die Nachbarschaftshauptschule, das Lehrerwohnhaus und die Turnhalle. Ab 1972 übernahm er für 13 Jahre den Vorsitz des Pfarrgemeinderates von Schluchsee und war eifriger Mitplaner des Neubaus der Pfarrkirche „St. Nikolaus“ (1979/80), in der sein Sohn Thomas 1992 von Weihbischof Wehrle zum Priester geweiht wurde.

Nach der Pensionierung

Nach der Pensionierung zogen Erich Maier und seine Frau in deren Elternhaus nach Häusern. 1995 schloss er sich als engagierten Sänger dem Kirchenchor Häusern an und kümmerte sich mit viel Engagement als Vorsitzender des Altenwerks St. Fridolin um das Wohl älterer Menschen. Im Januar 2009 verabschiedete er sich vom Kirchenchor, im Sommer 2010 vom Vorsitz des Altenwerkes.