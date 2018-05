Häusern Große Spende an die Tagespflege in Häusern

Große Spende an die Tagespflege in Häusern

Die Gemeinde Häusern erhält mit 40 000 Euro bislang einmalig große Spende. Der Förderverein Soziale Projekte in der Raumschaft St. Blasien überreicht Spendenscheck an Bürgermeister Thomas Kaiser zur Finanzierung der Tagespflege.

Häusern – Das Wohlergehen der Menschen ist dem Vorsitzenden des „Fördervereins Soziale Projekte in der Raumschaft St. Blasien“, Winfried Zumkeller, seiner Frau Zita und seinen Vorstandskollegen wichtig. Wie sich bei der Hauptversammlung im „Kamino“ zeigte, waren die Idee des Kochs, über Gourmethöhepunkte und mit weiteren Spenden Geld zu sammeln maßgeblich, dass er an Bürgermeister Thomas Kaiser zur Finanzierung der Tagespflege 40 000 Euro überreichen konnte.

Bei der Wahl wurden sämtliche Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Der Vorsitzende des 97 Mitglieder zählenden Vereins ging auf die große Summe für die Tagespflege ein und betonte, dass darüber hinaus „eine stattliche Summe für Notfälle und neue Projekte übrigbliebe“. „Das zeigt aber auch, die große Unterstützung der Bürger und Vereine unserer Gemeinde, die immer hinter diesem Projekt standen“.

Als er von dem Vorhaben der Gemeinde, eine Tagespflege zu bauen, erfahren habe, „war es für mich klar, dass ich mich dafür engagiere“, sagte Zumkeller. Dabei hatte er sich zunächst vorgenommen, 30 000 Euro zu erwirtschaften. Die am 12. November eingeweihte Einrichtung sei gut belegt – auch aus Nachbargemeinden, die dem Plan nicht sehr positiv gegenüberstanden, kämen Menschen nach Häusern. Er selbst sei jetzt drei Wochen „aus dem Verkehr gezogen“ gewesen. Dabei habe er erlebt, wie es ist, von einem Tag auf den anderen auf Pflege angewiesen zu sein. Er bekräftigte seine Hochachtung vor dem Pflegeberuf.

„In meinen 24 Jahren als Bürgermeister ist das die größte Spende, die die Gemeinde Häusern erhält“, sagte Thomas Kaiser gerührt und lobte den Einsatz der Familie Zumkeller. Beim Spatenstich zur Tagespflege habe Winfried Zumkeller 40 Leute bewirtet, bei der Eröffnung des „Kamino“ im Mai die geladenen Gäste, unter ihnen Vereine, und immer sei dabei das „Sparschwein für soziale Zwecke“ gefüttert worden. Außerdem erwähnte Schriftführerin Maria Kaiser die im Juni von der Gemeinde geladenen und bewirteten Förster und die gespendete Summe sowie ein großes Familientreffen einer einheimischen Familie und deren Spende.

Auch die Liste mit Spenden, die Kassiererin Zita Zumkeller vortrug, war beachtlich lang. Dabei ging sie auf die Existenz des Brunnens an der Tagespflege und den Herzenswunsch von Winfried Zumkeller ein, der gesagt hatte: „Ich habe immer davon geträumt, dass dort irgendwann ein Wasser plätschern wird, und war auch bereit, mich dafür finanziell zu engagieren. Aber es sind dann doch einige Spender dazugekommen.“ „Über Klaus Brand hat Rotary sich mit 2000 Euro daran beteiligt, Familie Barth, die die Schmiedearbeit gemacht hat, hat 2000 Euro und auch mein Mann hat 2000 Euro dafür gespendet“, so die Kassiererin.

Um die Senioren habe er sich nun gekümmert, erklärte Zumkeller, nun wende er sich auch den Kleinen und dem Kindergarten zu. Zudem sagte er der Sozialstation St. Blasien seine volle Unterstützung zu. Martin Riegraf, Vorstandsmitglied des Caritasverbandes Hochrhein war beeindruckt: „Noch nie hat eine Tagespflege so viele Menschen angezogen und wurde so schnell angenommen. Die Häusener Tagespflege ist in jeder Hinsicht etwas Besonderes.“