von Christiane Sahli

Lediglich einige, wie Bürgermeister Thomas Kaiser sagte, kleinere Änderungen weist die nun beschlossene Haushaltssatzung auf, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gebilligt hat. Der Ansatz für den Grunderwerb für die Erweiterung des Baugebietes Abendweide/Auf den Maurern wurde auf Anregung von Peter Schmidt um 300.000 Euro auf 550.000 Euro erhöht, um bei der Erweiterung flexibler zu sein.

Häusern Häusern steht finanziell gut da: Investitionen 2020 mit Schwerpunkt im Straßenbau sowie der Abwasserbeseitigung

Dementsprechend wurde auch die Kreditermächtigung von 915.000 Euro auf 1,212 Millionen Euro erhöht. Aufgrund von Höhergruppierungen von Gemeindemitarbeitern fallen 3000 Euro mehr an Personalkosten an, für die Unterhaltung des Rathauses wurden zusätzlich 4000 Euro eingeplant, da Reparaturen an der Heizungsanlage erforderlich waren.

Nahwärmeversorgung

Für mögliche Weiterungen in Sachen Nahwärmeversorgung sind 5000 Euro neu eingeplant, ob man den Betrag tatsächlich benötige, sei eine andere Frage, sagte der Bürgermeister. Gerichtet werden sollen Vorplatz und Zufahrt den Kindergartens für 3000 Euro. Die Zuwendungen des Landes für den Kindergarten liegen mit 200.000 Euro um 15.000 Euro höher als erwartet. Unter dem Strich weist der Ergebnishaushalt bei Erträgen von rund 3,364 Millionen Euro und Aufwendungen von knapp 3,226 Millionen Euro ein Plus von 138.880 Euro auf. Bei den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Kurbetrieb sind im Vergleich zu den Planentwürfen keine Änderungen zu verzeichnen. Bei der Wasserversorgung sieht der Erfolgsplan einen Gewinn von 2650 Euro vor, Verluste werden im Kurbetrieb geschrieben (Kurverwaltung 134.450 Euro, Kur- und Sporthaus 87.800 Euro, Skilift rund 15.500 Euro).