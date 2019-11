von Christiane Sahli

Ganz im Zeichen der siebten Gemäldeausstellung Ende Oktober stand das vergangene Vereinsjahr des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Häusern. Auch wenn weniger Künstler und weniger Bilder als bei den vorangegangenen Gemäldeausstellungen zu verzeichnen waren, erwies sich die Ausstellung doch wieder als großer Erfolg. In der Hauptversammlung stellte der Kommandant der Häuserner Feuerwehr, Patrick Bühler, die neueste Anschaffung des Fördervereins für die Wehr, zwei Brandfluchthauben, vor.

Mehr Platz als bei vorangegangenen Ausstellungen gab es bei der diesjährigen Gemäldeschau im Kur- und Sporthaus, denn nur 16 Künstler hatten 70 Gemälde angemeldet. Dennoch zog der Vorsitzende des Fördervereins, Johannes-Bernhard Mayer, eine positive Bilanz. Denn, so sagte er, die Qualität der Bilder sei sehr hoch gewesen, die Stimmung während der Ausstellung positiv und der Besuch insbesondere am Sonntag sehr gut.

Zukunft der Ausstellung noch offen

Allerdings hätten ihn die rückläufigen Zahlen an Künstlern und Bildern in den vergangenen Tagen ins Grübeln über den Sinn und die Zukunft der Ausstellung gebracht, räumte Mayer ein. Er sehe die Veranstaltung aber als gute Möglichkeit, um für die Feuerwehr sinnvolle Gegenstände zu kaufen. Ohne die Gemäldeausstellung wäre die Anschaffung von Gegenstände im Wert von bislang rund 26.000 Euro nicht möglich gewesen. In den kommenden Wochen will der Vorstand über die Zukunft der Gemäldeausstellung beraten. Kassierer Michael Herr erklärte, bezüglich der diesjährigen Ausstellung liege noch keine endgültige Abrechnung vor, die Ausstellung dürfte aber in finanzieller Hinsicht eine der besten sein.

Zwei Brandfluchthauben präsentiert

Der Kommandant der Häuserner Feuerwehr, Patrick Bühler, stelle einige Einsätze des Jahres vor und betonte die große Bedeutung der mit Mitteln des Fördervereins angeschafften Ausrüstungsgegenstände bei den Einsätzen. Er präsentierte ferner zwei Brandfluchthauben mit Atemschutzanschluss, die der Verein bezahlt hatte. Diese könnten Personen, die dem Rauch ausgesetzt seien, übergezogen und an die Sauerstoffflaschen der Atemschutzgeräteträger angeschlossen werden, erläuterte er. Auf der Tagesordnung stand auch eine Änderung der Vereinssatzung betreffend den Datenschutz, die einhellig gebilligt wurde.

Lob für Veranstaltung

Bürgermeister Thomas Kaiser gratulierte dem Förderverein zu der gelungenen Gemäldeausstellung. Er ermutigte die Mitglieder, nicht aufzugeben, denn die Veranstaltung sei einmalig in der Region. Die Anschaffungen des Fördervereins entsprächen fast einem kompletten Haushaltsjahr (30.000 Euro) der Feuerwehr, fuhr der Rathauschef fort. Die Häuserner Feuerwehr habe seit nunmehr 15 Jahren einen Förderverein und sei insoweit Vorreiter in der Region. Bürgermeister Kaiser hob ferner die gute Zusammenarbeit zwischen Förderverein, Feuerwehr und Gemeinde hervor.