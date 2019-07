von Cornelia Liebwein

Mit erlesener Musik und zahlreichen Gratulanten feierte der Kirchenchor St. Fridolin zusammen mit dem Höchenschwander Kirchenchor St. Michael als Gemeinschaftschor unter dem Gesamtdirigat von Valerie Nyre während eines Festgottesdienstes und anschließenden Empfangs auf dem Kirchplatz seinen 90. Geburtstag. Herausragende Worte fand der Vorsitzende Martin Müller für Dirigentin Valerie Nyre für die Chorleitung seit zehn Jahren. Wer beim Festgottesdienst mit Pfarrer Andreas Megger mit dabei war, wurde vom ausdrucksstarken Klangbad der „Missa Festiva“ von Christopher Tambling und dem „Magnificat“ von Alan Wilson des Chores umgeben. Begleitet wurde der Chor dabei von Organistin Franziska Rogg.

St. Blasien 83 Absolventen der Fürstabt-Gerbert-Schule freuen sich über ihre Zeugnisse Das könnte Sie auch interessieren

Begonnen hatten die festlichen Stunden mit den virtuosen Akkorden des „Präludiums“ von Johann Sebastian Bach durch Gastorganist Michael Ehret, einem Sohn des Musikprofessors Hubert Ehret, dem verstorbenen langjährigen Dirigenten des Chores. Das Cello ruhte in den Händen des weiteren Sohnes, Johannes Ehret, als dieser genial einen Satz aus einer „Suite“ von Bach während der Kommunion schwingen ließ.

Einblick in die Geschichte des Chors

Einen kurzen Einblick in die Geschichte des Chores gab der Vorsitzende Martin Müller. Unter anderem berichtete er vom Wirken der Familie Ehret. Hubert Ehret habe den Chor von 1963 bis 1995 geleitet und seine Frau Anneliese habe als eine führende Stimme im Sopran gesungen, erzählte er. Nach der Übernahme des Dirigats nach 32 Jahren durch Kurt Siegert sei die Gemeinschaft ins Wanken geraten. „Die Kräfte, denen es wichtig war, als Chor weiter zu singen, waren stärker“. Die jetzige Dirigentin Valerie Nyre habe sie quasi wieder aufgefangen.

St. Blasien 83 Absolventen der Fürstabt-Gerbert-Schule freuen sich über ihre Zeugnisse Das könnte Sie auch interessieren

Auch die Ehrenmitglieder Inge Zeissler, die seit 66 Jahren singt, Angelika Böhler seit 64 und Hannelore Schmidt seit 61 Jahren, hob er hervor. Was ist es, haben sich Elisabeth Popiolek und der stellvertretende Vorsitzende des Chores, Harald Regele, in einem Vortrag gefragt, das die Sänger am Singen im Kirchenchor so fasziniert.

Grafenhausen So berührt ein Chorkonzert die Herzen der Generationen Das könnte Sie auch interessieren

Dankbarkeit drückte Bürgermeister Thomas Kaiser beim Überreichen seiner Geschenke aus, für die vergangene Zeit, in der der Kirchenchor den Kirchengesang pflegte. „Gerade haben wir erlebt, wie wohltuend ein Gottesdienst mit diesem Gesang ist. Unsere Dirigentin Valerie Nyre versteht es, das kirchliche Singen zu gestalten“. In erfrischender Mundart wünschte die Vorsitzende des Heimatvereins, Hedwig Kaiser, dem Chor: „Alle Hüsemer Vereine wünschä euch für‘d Zukunft viel Freud und gnueg Sängerstimmä. Lueget optimistisch in‘d Zukunft, dann werdet ir‘s schaffe“.

Leiterwagen voller Speisen

Maria Sutter, die Vorsitzende des Kirchenchores Brenden-Berau, wünschte dem Vorsitzenden Martin Müller „ein weiteres gutes Händchen für die Belange des Vereins“. Mit dem appetitlichen Geschenk, das sie ankündigte, meinte sie einen Leiterwagen, der gefüllt war mit Bauernbrot, Speck und Wein. Die Vorsitzende des Höchenschwander Kirchenchores, Claire Müller, lobte: „Ihr habt gesungen, wie die Engel des Himmels. Möge es Valerie Nyre weiterhin gelingen, die Sänger zu motivieren“. Während des Empfangs auf dem Kirchplatz sang der Kirchenchor Brenden-Berau zur Gratulation weltlicher Lieder.