von Sebastian Barthmes

Menschen, die das Haus nicht verlassen können oder nur schwer in der Lage sind, selbst zu kochen, sollen in Häusern Essen geliefert bekommen: Heute startet ein von Florian und Angela Haslbeck-Zumkeller (Hotel „Adler“) angestoßenes Projekt, das sie nun zusammen mit der Gemeinde umsetzen. Sternekoch Florian Zumkeller und drei seiner Köche bereiten das Essen vor, Erzieherinnen des Gemeindekindergartens liefern es aus.

Sieben Euro soll das Essen kosten – viel Gemüse und jeweils einmal Fleisch und einmal Fisch soll es in der Woche geben, sagte Zumkeller. So günstig könne man das nur anbieten, weil die Gemeinde den den Transport der Essen und auch die telefonische Bestellannahme verantworte. Insgesamt werde aber noch am System gearbeitet, auch eine Bestellplattform im Internet werde es möglicherweise geben, sagte Angela Haslbeck-Zumkeller.

Konzept soll Schule machen

Auf alle Fälle solle das Konzept Schule machen, ihre Erkenntnisse wollen sie und ihr Mann bei Bedarf auch an andere Gemeinden und Betriebe weitergeben. Das Kochen sei der einfachere Part, „denn das können die Köche“, sagt Haslbeck-Zumkeller. Knifflig es es, den Bestellprozess, die Logistik, das Bezahlsystem möglichst günstig zu gestalten. Derzeit seien neben den vier Köchen noch weitere zwei bis drei Mitarbeiter des Hotels mit dem Projekt befasst, aber nur durch die Zusammenarbeit mit der Kommune bleibe das gesunde Essen so günstig. Bürgermeister Thomas Kaiser habe sich auch bei anderen Gastronomen in der Gemeinde umgehört und Lob für das Projekt gehört. Er wolle auch seinen Bürgermeisterkollegen in der Region St. Blasien davon berichten.

Bestellungen nimmt Gemeindeverwaltung auf

Die ersten Menschen aus Häusern, die das Angebot nutzen wollen, hat Kaiser jedenfalls schon gefunden: Die ersten Besteller sind Häuserner, die sonst auch am gemeinsamen Mittagstisch des Seniorenwerks teilnehmen. Bestellungen nimmt die Gemeindeverwaltung unter 07672/93140 entgegen.